PSG brez dveh zvezdnikov, Pavard bo oblekel dres Marseilla

V francoskem prvenstvu sta v sezono 2025/26 najbolje vstopila branilec naslova PSG in Lyon. Po treh krogih imata stoodstotno število točk. Marseille bo v uvodni tekmi 4. kroga gostil Lorient, za gostitelje pa bi lahko debitiral donedavni zvezdnik Interja Benjamin Pavard. PSG bo v nedeljo proti Lensu v napadu pogrešal Ousmaneja Dembeleja in Desireja Doueja, ki sta se poškodovala na reprezentančni akciji.