Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Petek,
12. 9. 2025,
13.04

Osveženo pred

1 ura, 28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Benjamin Pavard Lyon Marseille PSG Ligue 1 francosko prvenstvo

Petek, 12. 9. 2025, 13.04

1 ura, 28 minut

Francosko prvenstvo, 4. krog

PSG brez dveh zvezdnikov, Pavard bo oblekel dres Marseilla

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Benjamin Pavard | Francoski reprezentant Benjamin Pavard bi lahko danes debitiral v dresu Marseilla. | Foto Reuters

Francoski reprezentant Benjamin Pavard bi lahko danes debitiral v dresu Marseilla.

Foto: Reuters

V francoskem prvenstvu sta v sezono 2025/26 najbolje vstopila branilec naslova PSG in Lyon. Po treh krogih imata stoodstotno število točk. Marseille bo v uvodni tekmi 4. kroga gostil Lorient, za gostitelje pa bi lahko debitiral donedavni zvezdnik Interja Benjamin Pavard. PSG bo v nedeljo proti Lensu v napadu pogrešal Ousmaneja Dembeleja in Desireja Doueja, ki sta se poškodovala na reprezentančni akciji.

Desire Doue
Sportal Težave za PSG

Lyon bo v nedeljo zvečer gostoval pri Rennesu. | Foto: Reuters Lyon bo v nedeljo zvečer gostoval pri Rennesu. Foto: Reuters

V Franciji sta po treh krogih v vodstvu prvak PSG in pa za mnoge presenetljivo Lyon, ki mu je še pred kratkim zaradi nespoštovanja finančnih pravil grozil izpad v drugo ligo.

Francosko prvenstvo, 4. krog:

Petek, 12. september:

Sobota, 13. september:

Nedelja, 14. september:

Lestvica:

Najboljši strelci:

3 - Kebbal (Paris FC), Neves (PSG),
2 - Akliouche (Monaco), Aubameyang (Marseille), Dembele (PSG), Doucoure (Le Havre), Doumbia (Brest), Fernandez-Pardo (Lille), Giroud (Lille), Haraldsson (Lille), Igamane (Lille), Lepaul (Angers), Magri (Toulouse), Ndiaye (le Havre), Panichelli (Strasbourg), Simon (Paris FC), Sinayoko (Auxerre), Tosin (Lorient)
...

PSG Ousmane Dembele
Sportal PSG slavil s teniškim izidom, Lyonu derbi kroga
Luis Enrique
Sportal Šok za Parižane: trener Luis Enrique pristal v bolnišnici
Benjamin Pavard Lyon Marseille PSG Ligue 1 francosko prvenstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.