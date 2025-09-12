Petek, 12. 9. 2025, 13.04
1 ura, 28 minut
Francosko prvenstvo, 4. krog
PSG brez dveh zvezdnikov, Pavard bo oblekel dres Marseilla
V francoskem prvenstvu sta v sezono 2025/26 najbolje vstopila branilec naslova PSG in Lyon. Po treh krogih imata stoodstotno število točk. Marseille bo v uvodni tekmi 4. kroga gostil Lorient, za gostitelje pa bi lahko debitiral donedavni zvezdnik Interja Benjamin Pavard. PSG bo v nedeljo proti Lensu v napadu pogrešal Ousmaneja Dembeleja in Desireja Doueja, ki sta se poškodovala na reprezentančni akciji.
Lyon bo v nedeljo zvečer gostoval pri Rennesu.
V Franciji sta po treh krogih v vodstvu prvak PSG in pa za mnoge presenetljivo Lyon, ki mu je še pred kratkim zaradi nespoštovanja finančnih pravil grozil izpad v drugo ligo.
Francosko prvenstvo, 4. krog:
Petek, 12. september:
Sobota, 13. september:
Nedelja, 14. september:
Lestvica:
Najboljši strelci:
3 - Kebbal (Paris FC), Neves (PSG),
2 - Akliouche (Monaco), Aubameyang (Marseille), Dembele (PSG), Doucoure (Le Havre), Doumbia (Brest), Fernandez-Pardo (Lille), Giroud (Lille), Haraldsson (Lille), Igamane (Lille), Lepaul (Angers), Magri (Toulouse), Ndiaye (le Havre), Panichelli (Strasbourg), Simon (Paris FC), Sinayoko (Auxerre), Tosin (Lorient)
...