Četrtek,
23. 10. 2025,
11.55

Zaradi del konec tedna zaprta Dunajska cesta v Ljubljani

Delna zapora Dunajska cesta | Dela imajo še kar nekaj, zato na direkciji uporabnike prosijo za potrpežljivost in razumevanje. | Foto Gaja Hanuna

Dela imajo še kar nekaj, zato na direkciji uporabnike prosijo za potrpežljivost in razumevanje.

Foto: Gaja Hanuna

Zaradi del bo od sobote od 5. ure do ponedeljka do 5. ure popolnoma zaprta Dunajska cesta v Ljubljani, so sporočili iz direkcije za infrastrukturo. Površine za pešce in kolesarje bodo normalno prevozne. V primeru dežja bodo zaporo prestavili na konec tedna med 8. in 10. novembrom.

Konec tedna bodo na Dunajski cesti izvedli zaključna asfalterska dela, potem ko so poglobili vozišče ter uredili odvodnjavanje in pločnike, so pojasnili na direkciji.

Predvidenih še več krajših zapor

Do zaključka del, predvidoma do 30. novembra, morajo asfaltirati še zaključni sloj, izvesti talne horizontalne označbe ter dokončati montažo in obdelavo ograje na območju nadhoda, za kar bodo potrebne še krajše delne zapore ceste.

Ureditev Dunajske ceste je del projekta nadgradnje železniškega območja ljubljanskih postaj. Dela so stekla januarja, v prvi fazi je predvidena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Ta poleg gradnje nadomestnega železniškega nadvoza čez Dunajsko cesto predvideva še nadgradnjo osrednjega dela železniške postaje Ljubljana ter gradnjo nadomestnih železniških nadvozov čez Šmartinsko in Potrčevo cesto. Dela naj bi bila končana leta 2027.

V drugi fazi je nato predvidena še nadgradnja železniških postaj Ljubljana Šiška, Ljubljana Moste in Ljubljana Zalog, pa tudi postajališča Ljubljana Polje ter odsekov med postajami.

