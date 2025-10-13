Pod prelazom Vršič se danes začenja dvotedensko testno delovanje sistema zapornic, ki bo urejal dostop do prelaza. Zapornice bodo omogočale tranzit, parkiranje na prelazu pa bo omejeno. Hkrati se bo ta teden, predvidoma v sredo, začela popolna zapora odseka regionalne ceste Predel–Bovec pri Klužah, ki naj bi trajala do 20. junija 2026.

Popolna zapora na območju ceste Predel–Bovec pri Klužah je potrebna zaradi sanacije skalnih brežin. Predvidena je med 15. oktobrom letos in 20. junijem prihodnje leto, in sicer vsak dan po vožnji šolskega avtobusa skozi območje zapore od 7.30 do 13.30 ter med 14.30 in 16.00. Ob sobotah in nedeljah popolne zapore ne bo, je na spletni strani obvestila direkcija za infrastrukturo.

Cesta čez prelaz Predel je služila kot obvozna cesta do konca preteklega tedna, ko je med tednom med 7.30 in 17.00 veljala popolna zapora cesta čez prelaz Vršič. Dela na Vršiču še niso končana, zato se še naprej pričakuje delne zapore z izmenično enosmernim prometom, urejenim s semaforji. Prevoznost ceste bo, kot je za vršiško cesto običajno, odvisna tudi zimskih razmer.

Zapornice bodo večino leta dvignjene

Z današnjim dnem se za vršiški prelaz uvaja testno obdobje novega prometnega režima z delovanjem zapornic, katerega namen je boljše upravljanje prometa in parkiranja na tem prometno in turistično zelo obremenjenem območju. Sistem bodo preizkušali do 27. oktobra, nato pa bodo zapornice, razen poleti, ko bodo delovale od 15. junija do 15. septembra, dvignjene, je na predstavitvi režima pretekli teden v Kranjski Gori povedal predstavnik ministrstva za infrastrukturo Jernej Pavlič.

Foto: Ministrstvo za infrastrukturo

Zapornice za jezerom Jasna in pred odcepom za izvir Soče

Zapornice so nameščene na obeh vstopnih točkah na vršiško cesto. Na kranjskogorski strani so postavljene za jezerom Jasna, na trentarski pa pred odcepom za izvir Soče. Na teh mestih se cesta razširi v dva vozna pasova. Levi pas služi kot tranzitna cesta čez prelaz Vršič, desni pa je namenjen obiskovalcem, ki želijo parkirati na vrhu prelaza na približno 700 metrov dolgem odseku ceste, kjer bodo urejena parkirna mesta.

Vozniki, ki bodo zapeljali na desni pas z namenom parkiranja na vrhu prelaza, bodo morali na zapornici vzeti parkirni listek. Tega bodo po prihodu na vrh prelaza namestili na vidno mesto v vozilu. Ob izhodu z območja se bo zapornica samodejno odprla na podlagi prepoznave registrske tablice ali z vstavitvijo parkirnega listka v izhodni terminal parkirnega sistema.

Levi pas ceste je namenjen potnikom v tranzitu, motoristom, kolesarjem in obiskovalcem, ki želijo svoja vozila parkirati drugje ob vršiški cesti, na primer pri planinskih kočah, izviru Soče, Ruski kapelici ali na zasebnih zemljiščih. Na zapornici na levem pasu bo sistem prav tako prepoznal registrsko tablico vozila oziroma izdal listek, da gre za tranzitnega potnika.

Ob razširitvi ceste na dva pasova je na levem pasu urejeno obračališče za tiste, ki bi želeli parkirati na vrhu prelaza, a pri prihodu do zapornic ugotovijo, da so vsa parkirišča že zasedena in da se je na desnem pasu že oblikovala kolona čakajočih vozil. Vozila ne smejo ustavljati na levem tranzitnem pasu, saj bi s tem ovirala promet.

V testnem obdobju bodo na pomoč priskočili reditelji

Za ustrezno izvajanje sistema in pravilno ravnanje voznikov bodo na območju zapornic in na vrhu prelaza prisotni reditelji, ki bodo pomagali in nadzorovali potek testnega obdobja. V testnem obdobju bo na vrhu prelaza začasno urejenih le 39 od načrtovanih 92 parkirnih mest, saj gradnja na tem območju še ni končana. Parkiranje bo do konca testnega obdobja ostalo brezplačno.

Direkcija za infrastrukturo poziva vse uporabnike ceste k strpnosti, doslednemu spoštovanju prometne signalizacije in upoštevanju navodil rediteljev. "Le tako bo mogoče učinkovito preizkusiti sistem, ki bo dolgoročno prispeval k večji prometni varnosti in boljši ureditvi prostora na območju vršiškega prelaza," so poudarili.