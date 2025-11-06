Dvotedensko testiranje delovanja sistema zapornic pod prelazom Vršič je pokazalo, da sistem deluje, vendar pa je zaradi zmanjšanja števila parkirnih mest in neupoštevanja prometnih predpisov na prelazu nastal kaos. Na ministrstvu za infrastrukturo menijo, da bo treba okrepiti delovanje policije.

V zvezi z delovanjem sistema so se v sredo na sestanku srečali predstavniki ministrstva za infrastrukturo, direkcije za infrastrukturo ter občin Kranjska Gora in Bovec. Pregledali so ugotovljene izzive in se dogovorili za njihovo odpravo do začetka delovanja sistema zapornic ob začetku turistične sezone 15. junija prihodnje leto, so za STA pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo.

Dodali so, da je bilo obdobje testiranja delovanja sistema zapornic, ki bo urejal dostop do območja vršiškega prelaza, namenjeno odkrivanju napak in pomanjkljivosti v sistemu. V času testiranja sta občini Kranjska Gora in Bovec zabeležili vse izzive, ki so se pojavili.

Nastal je kaos, kot ga še ni bilo

Kranjskogorska županja Henrika Zupan je povedala, da se je sistem zapornic izkazal in da deluje učinkovito. Vendar se je hkrati pokazalo, da obiskovalci ne upoštevajo prometnih predpisov in zaradi tega je nastal kaos.

Z Vršiča so v oktobru, ko so ljudje množično hodili gledat zlate macesne, poročali o tem, da se je prometni kaos preselil z vrha samega prelaza, kjer je zaradi urejanja parkirišča še gradbišče, tudi nižje navzdol. Cesta je bila ponekod tako zaparkirana, da je bil mogoč le izmeničen enosmeren promet. Nekateri so ocenili, da je bil kaos večji kot kadarkoli.

"Naši informatorji ob zapornici in reditelji so na vrhu Vršiča ljudi opozarjali, da je parkirišče polno, pa so kljub temu parkirali ob cesti in dobesedno ustvarili kaos. Če bi ljudje upoštevali predpise, se to ne bi zgodilo," je prepričana županja.

Okrepili bi delo policije

Tudi na ministrstvu za infrastrukturo so izpostavili, da določeni neljubi dogodki, ki so bili zaznani med testnim obdobjem, niso posledica sistema zapornic, ampak neupoštevanja cestno-prometnih predpisov. Kot so opozorili, sistem ne more preprečiti parkiranja vozil na cestišču.

"Po našem mnenju bo treba okrepiti delovanje policije, saj ima samo policija pristojnost izrekanja glob voznikom, ki nepravilno parkirajo na državnih cestah, in pristojnost odvoza nepravilno parkiranih vozil na državnih cestah," so poudarili na ministrstvu.

Dodali so, da prometni režim spreminjajo prav zaradi nevzdržnih prometnih razmer, ki so jim bili na Vršiču priča v preteklih letih, in zaradi omejitev pri parkiranju, s katerimi se soočajo ob prometni rekonstrukciji vrha Vršiča.

Na podlagi odločitve mnenjedajalcev bo na vrhu prelaza urejenih le 92 parkirnih mest. "Zavedamo se, da želi ob vrhuncih poletne turistične sezone na prelazu parkirati od 300 do 500 vozil, kar pa zaradi pomanjkanja prostora, ki je na voljo, ni mogoče," so poudarili.

Spomnili so, da so zadnji dve leti kaotične razmere blažili s pomočjo redarjev, v prihodnjih letih pa želijo situacijo rešiti z novo prometno ureditvijo in informiranjem o prostih parkirnih mestih na vrhu. Kot alternativa bo ponujen brezplačni avtobusni prevoz iz Bovca in Kranjske Gore, ki bo vozil vsako uro od jutra do večera v glavnih mesecih turistične sezone. S tem želijo ublažiti pritisk vozil na vrh Vršiča.

Glede na izkušnje poskusnega obdobja, ki je pokazalo, da ljudje ne upoštevajo predpisov, bodo v prihodnji turistični sezoni na vrhu Vršiča po mnenju kranjskogorske županje morali še naprej delovati reditelji, ki bodo skušali vzpostavljati red in opozarjati obiskovalce. "Želimo biti gostoljubni, ampak če se predpisov ne upošteva, red ni mogoč," je opozorila.