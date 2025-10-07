Zadnja predstavitev novega prometnega režima na Vršiču: v ponedeljek se začne testiranje

Ministrstvo za infrastrukturo je danes v Kranjski Gori pripravilo še zadnjo predstavitev novega prometnega režima na prelazu Vršič pred njegovo testno uvedbo. V ponedeljek se bo namreč začelo dvotedensko obdobje, v katerem bodo preverili delovanje sistema in pred prihodnjo poletno sezono odpravili morebitne težave.

Predstavnik ministrstva za infrastrukturo Jernej Pavlič je pojasnil, da bosta pod prelazom na gorenjski in primorski strani delovali po dve zapornici. Levi pas bo za tranzit, ki bo brezplačen in časovno neomejen, desni pa za parkiranje na vrhu Vršiča, kjer bo urejenih 92 parkirišč. Če bo kakšno mesto prosto, bo voznik na zapornici dobil listek, ki mu bo omogočal parkiranje na vrhu prelaza.

V ponedeljek se bo začelo dvotedensko testiranje sistema, s katerim bodo preverili vse postopke in procese. "V tem času prosimo za razumevanje, saj je testiranje namenjeno temu, da se odkrijejo napake in da jih v naslednji sezoni ne bo. Vedno, ko nekaj novega uvajaš, pričakuješ, da te kakšna stvar preseneti, ampak prepričan sem, da bomo to hitro odpravili," je izpostavil Pavlič.

Režim bo znova zaživel 15. junija

Po koncu testnega obdobja bodo zapornice dvignili. Režim bo nato znova zaživel 15. junija. Takrat bo uvedena tudi parkirnina, medtem ko bo v testnem obdobju parkiranje na Vršiču brezplačno. Režim bo deloval samo na vrhuncu turistične sezone, ko so se v preteklih letih na prelazu pojavljale težave. Po 15. septembru bodo zapornice znova dvignili.

Sprva je bilo predvideno, da bo režim drugačen, in sicer da bo tranzit časovno omejen. Vendar se je pojavila težava, kako omogočiti parkiranje pod vrhom prelaza, ob planinskih kočah in ob izhodiščih za planinske ture.

"V prvi fazi bo zdaj urejeno parkiranje samo na vrhu, medtem ko parkiranje na drugih točkah ostaja v sklopu tranzita, zato bo zadeva precej lažje izvedljiva," je o novem režimu povedala kranjskogorska županja Henrika Zupan. Zaveda pa se nevarnosti, da bi se zaradi tega prometni kaos z vrha prelaza preselil nižje po cesti. Če se bo to zgodilo, bo treba ukrepati naprej, kar bi bila potem druga faza, je pojasnila.

Nič več parkiranja ob cestah in jarkih

Podpredsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar je ocenil, da je režim, kakršen je predviden zdaj, dober. Opozoril pa je, da bo treba tudi v prihodnje zagotavljati, da bo mogoče ustavljanje in parkiranje ob planinskih kočah oziroma na izhodiščih za vzpone pod prelazom.

Ne sme pa biti parkiranja ob cesti in jarkih. Dobršen del ceste pod vrhom prelaza naj bi bil na obeh straneh omejen z ograjami, ki bodo onemogočale parkiranje ob cesti. Treba pa bo dosledno izvajati nadzor nižje na cesti, saj bodo verjetno ljudje tudi tam iskali možnosti parkiranja, je menil Šolar.

V prvi sezoni bo dogajanje nadziral reditelj

Tudi na vrhu prelaza Vršič bo vsaj v prvi sezoni še vedno treba imeti reditelja, ki bo pregledoval, ali ljudje spoštujejo režim. "Skrbi nas namreč, da bi kdo, ki je v tranzitu, opazil prosto parkirno mesto in kar parkiral," je povedala županja. Prav tako bodo imeli reditelje pred zapornicami, da bodo reševali morebitne zaplete in obračali voznike, če bodo parkirišča zasedena.

Zapornica bi lahko povzročala prometne izzive v dolini, vendar je, kot je prepričan Pavlič, to vseeno bolje, kot da so težave na vrhu prelaza, kot se je dogajalo doslej. Ob konicah je bilo na Vršiču celo do 500 vozil in cesta je bila neprevozna tudi za reševalna vozila in tranzit. V dolini pa je vendarle več možnosti obračanja, parkiranja in preusmerjanja.

"Seveda bo treba tudi v dolini priskrbeti parkirišča in obveščanje vse od konca avtoceste," je dejal Pavlič. Na današnjem operativnem sestanku so dorekli, da bodo do prihodnje sezone uredili digitalne table, s katerimi bodo že v Kranjski Gori in Bovcu voznikom sporočali, koliko je prostih parkirnih mest, tako da se vozniki ne bodo odpravljali do zapornic, temveč bodo parkirali v dolini in se na vrh odpravili z avtobusom.

Zagotovitev ustreznega javnega prevoza na Vršič bo ključna pri novem režimu. Na to temo bo v sredo potekal sestanek z Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa, ki bo pripravila vozni red za prihodnjo sezono. Pri tem bo urejena tudi jutranja linija, ki je izjemnega pomena za planince. Kot je zagotovil Pavlič, bodo vozni red uskladili z občinami, financirala pa ga bo država.