Kaj se dogaja s cesto čez Vršič?

Zaradi rekonstrukcije, ureditve odvodnjavanja in parkirišč na vrhu prelaza ter sanacije vozišča bo regionalna cesta na Vršič od 15. septembra do 28. novembra popolnoma oziroma delno zaprta. Med popolno zaporo bo promet preusmerjen na obvoz prek Italije, čez mejni prehod Predel, so sporočili z direkcije za infrastrukturo.

Popolna zapora bo med 15. septembrom in 12. oktobrom od ponedeljka do petka med 7.30 in 17. uro. Po 17. uri do 7.30 ter ob koncih tedna je predvidena delna zapora, so pojasnili na direkciji in dodali, da se lahko termini zaradi vremenskih pogojev še spremenijo.

Od 12. oktobra do 28. novembra oziroma dokler bodo to dopuščale vremenske razmere je predvidena delna zapora, ko bo promet potekal izmenično enosmerno s semaforji.

Obvoz prek Italije

Po pojasnilih direkcije bo med popolno zaporo promet preusmerjen na obvoz prek Italije, čez mejni prehod Predel.

Iz smeri Kranjske Gore bo dostop do Koče na Gozdu omogočen ves čas gradbenih del, iz smeri Trente pa bo dostop mogoč do Tičarjevega doma, če bodo razmere na gradbišču to dopuščale.

Parkiranje bo mogoče na površinah ob cesti, nižje od prelaza, na obeh straneh ceste, so še zapisali in se uporabnikom zahvalili za razumevanje in strpnost.

Prenova vršiške ceste se bo tako nadaljevala. Zaradi nje so bile zapore vzpostavljene že lani jeseni in letos spomladi, čez poletje pa so jih zaradi turistične sezone ukinili.

Bodo ukrotili kaos?

Na prelazu Vršič, ki povezuje Kranjsko Goro in Trento, se že dolgo soočajo s prometnim kaosom. Prelaz je priljubljena izletniška točka in izhodišče za planince. Posledično so bila v preteklosti vozila parkirana vsepovsod, tudi na obeh straneh ceste, na cesti pa tako večkrat ni bilo dovolj prostora niti za interventna vozila. Na vrhu prelaza je na teh neurejenih parkiriščih lahko parkiralo tudi do 350 vozil.