Ka. N.

Torek,
14. 10. 2025,
8.49

20 minut

Mangartsko sedlo cesta

Ta cesta bo ponovno odprta: Ni še čas ...

Ka. N.

Mangartsko sedlo Mangart | Foto Jaka Lopatič

Foto: Jaka Lopatič

Danes predvidoma ob 14. uri bo ponovno odprta cesta na Mangartsko sedlo. Ljubitelji gora in razgledov bodo tako lahko še nekaj časa uživali v vožnji po najvišje ležeči cesti v Sloveniji, piše Promet.si.

Cesta, ki vodi na 2.055 metrov visoko Mangartsko sedlo, je vsako leto ena najbolj obiskanih gorskih panoramskih poti pri nas. Zaradi zahtevnih vremenskih razmer je običajno zaprta od pozne jeseni do pomladi, zato je današnje ponovno odprtje še zadnja priložnost za obisk pred zimo. 

