Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
13. 11. 2025,
7.10

Četrtek, 13. 11. 2025, 7.10

V Novem mestu se je v prometni nesreči hudo poškodoval otrok na skiroju

A. P. K.

Električni skiro. Nesreča. | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Policija je bila v sredo nekaj po pol tretji uri popoldne obveščena o prometni nesreči na Kandijski cesti v Novem mestu, ki se je zgodila med voznikom osebnega vozila in voznikom skiroja.

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 45-letna voznica osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčila v otroka, ki je s skirojem pravilno prečkal cesto, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Hudo poškodovanega otroka so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti še preiskujejo vse okoliščine nesreče. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, so še dodali na policiji.

