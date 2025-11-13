V Novem mestu se je v prometni nesreči hudo poškodoval otrok na skiroju

Policija je bila v sredo nekaj po pol tretji uri popoldne obveščena o prometni nesreči na Kandijski cesti v Novem mestu, ki se je zgodila med voznikom osebnega vozila in voznikom skiroja.

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 45-letna voznica osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčila v otroka, ki je s skirojem pravilno prečkal cesto, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Hudo poškodovanega otroka so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti še preiskujejo vse okoliščine nesreče. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, so še dodali na policiji.