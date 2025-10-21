Ko izbiraš misli, ki ti služijo, ne potrebuješ več pravljic, ker pišeš najlepšo zgodbo svojega življenja

Skaza, podjetje s skoraj 50-letno tradicijo inovacij in trajnostnih rešitev, je ob lansiranju nove kategorije Dobro počutje predstavilo nov pogled na sodobnega človeka – kako usmeriti temeljno valuto današnjega časa, pozornost, v misli, ki mu služijo. Ko misel postane dejanje, se spremeni način, kako živimo, delamo in čutimo. Ko misli usmerjaš v rast in napredek, pišeš najlepšo zgodbo svojega življenja.

"Če nas je nekoč vodilo varovanje narave, nas danes vodi še več – osredotočanje na naravo človeka, na miselni proces. Tako kot znamo plastiki dati novo življenje, znamo tudi ljudje preobraziti svoje misli." To je sporočilo, ki ga je Tanja Skaza, solastnica podjetja in idejna vodja kolekcij, delila ob lansiranju nove kategorije Dobro počutje. Na dogodku je delila iskreno zgodbo o preizkušnjah in notranji moči: "Zgodil se nam je NE s strani kupca, ki je obetal 30 milijonov evrov posla. Takrat smo se ustavili, se zahvalili za izziv in se odprli novim priložnostim. Danes z istim kupcem poslujemo še bolje, pridobili pa smo tudi nove partnerje. Skaza raste močneje kot kadarkoli."

"Sporočilo je enostavno, dobro počutje se začne v mislih," je osvetlila poslanstvo kategorije Tina Grošelj Dobrijević, vodja službe za odnose z javnostmi in marketinga. "Ključ je v nas samih. Vsak dan nas preplavi na tisoče misli, večina ni spodbudnih. Tako kažejo raziskave. Če ste čustveno izčrpani, utrujeni, brez motivacije in vam manjka kreativnosti, je najpreprostejši korak ta, da začnete negovati misli, ki vam služijo. Krepitev lastne vrednosti, samozavesti in ljubezni je največja svoboda, ki jo ima vsak človek."

Pri tem vas podpre nova kategorija – sopotnik pri zavestni izbiri misli. Vsak kozarec je tih opomnik, da se ustavimo, zadihamo in se spomnimo, da lahko sami izberemo, kam bomo usmerili svojo pozornost. Vsak požirek postane trenutek jasnosti, ki spremeni tok dneva. Začni danes – z eno mislijo, ki ti služi.

Dogodek je gostom prinesel občutek lahkotnosti, miru in hvaležnosti. Skozi ritual sproščanja s pitjem čaja Modri lotus so začutili moč trenutka, ko čas namenimo sebi in zaupanju vase. V zraku je bilo čutiti mir in toplino – povedali so: "Počutim se sproščeno." "Počutim se lahkotno." "Kot bi se na novo prebudil." Te drobne izjave so razkrile, da je bil trenutek iskrenega stika s sabo tisti, ki je vsem pustil občutek notranjega ravnovesja.

Kategorija Dobro počutje nas vabi, da vsak dan naredimo majhen, a zavesten korak k miru, hvaležnosti in ljubezni. Vsak kozarec postane nežni trener misli, ki nas vsak dan spomni, da imamo vedno možnost izbrati misel, ki nas vodi v ravnovesje.

Ko izbiraš misli, ki ti služijo, ne potrebuješ več pravljic – saj pišeš najlepšo zgodbo svojega življenja. Verjamemo, da z izbiro misli, ki ti služijo, postavljaš temelje sedanjosti, pišeš zgodovino in ustvarjaš najlepšo različico svoje prihodnosti. Izberi svoj kozarec in treniraj misli, ki ti služijo – vsak dan znova.

