Zdaj gre zares: Slovenija bo kandidirala za organizacijo starta Toura leta 2029

- Pobudo je pozdravil tudi direktor kolesarske dirke Po Sloveniji, ki je prepričan, da bomo s tem projektom razvijali nove mlade generacije. "Z vsako dirko postavljamo Slovenijo na športni zemljevid in jo predstavljamo kot potencialno turistično destinacijo. Povezujemo regije in ljudi. Z veseljem bomo partnerji tudi Dirke po Franciji. Z vsako dirko spodbujamo gibanje in zdrav način življenja – to je pozitivno in dragoceno tudi za naše zanamce. Pozdravljam vizijo, idejo in pogum, ki je prišel s strani kabineta predsednika vlade, da smo se odločili kandidirati za gostiteljstvo starta Dirke po Franciji leta 2029 v Sloveniji.

13.45 - Pozitivne učinke organizacije starta Toura v Sloveniji sta preko videopovezave predstavila Andrej Hauptman in Milan Eržen.

- Predsednik Kolesarske zveze Slovenijeje predstavil slovenske kolesarske mejnike in poudaril, da organizacija Dirke po Franciji presega športne okvirje in ima izjemno promocijsko vrednost. "To bo poklon klubom, trenerjem, prostovoljcem in vsem entuziastom, ki so v več kot stoletni tradiciji verjeli v ta šport – vsem navijačem in amaterskim kolesarjem. To bo velika zgodba in navdih prihodnjim generacijam ter podpora lokalnim klubom," je prepričan prvi mož KZS."Pismo o nameri bom čez dober teden tudi osebno predal organizatorjem Toura," je napovedal predsednik vlade. Slovenija kandidira za organizacijo Toura leta 2029. "Želim si, da bi to bila velikanska priložnost za gospodarstvo, predvsem pa za našo prepoznavnost," je povedal predsednik vlade in razkril, da ga, kamorkoli gre, ga vsi sprašujejo o slovenskih kolesarjih, še posebej Pogačarju.Pred uradnim začetkom predstavitve so organizatorji predstavili videokolaž izjav, v katerih so slovenski kolesarji... podprli pobudo organizacije starta francoskega Toura v Sloveniji.