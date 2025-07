Pogačarju je čestital tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. Foto: Reuters

"Lep klanec, a leta 2022 sem se dobesedno zaletel v zid"

"Hautacam sem vedno imel za izjemno lep klanec," je v izjavi za organizatorja uvodoma povedal Tadej Pogačar, medtem ko se je ohlajal na trenažerju. "Ko sem ga prvič prevozil leta 2022, sem se ga res veselil, a sem se dobesedno zaletel v zid. Visma oz. Jumbo Visma je bila takrat izjemno močna (Pogačar je takrat za Vingegaardom zaostal dobro minuto, op. a.). Skoraj sem že pozabil na tisto etapo, a so me ljudje v zadnjih dneh kar naprej spominjali, da je čas za maščevanje," je pripovedoval Pogačar, ki je imel danes ob začetku vzpona občutek, kot da so vloge obrnjene.

"Spet je bil na čelu Belgijec (tokrat Tim Wellens, Pogačarjev moštveni kolega, leta 2022 pa Wout van Aert, pomočnik Vingegaarda, op. a.), a tokrat je vozil za mojo ekipo. Navdušen sem, da sem zmagal prav na tem klancu. Ekipa je opravila odlično delo."

Vsi dvomi, ki so se pojavili po padcu v 11. etapi, so se razblinili. "Nikoli ne veš, kako se bo telo odzvalo, a nisem se počutil slabo. Kolk me boli le, če delam akrobacije, česar pa na kolesu seveda ne počnem. Ob potenju čutim malo bolečine, drugače pa je vse v redu."

🏁 The last few metres of this ascent where the world champion put on a real show!



🏁 Les derniers mètres de cette ascension où le champion du monde a offert une véritable démonstration !#TDF2025 pic.twitter.com/TOadldKMtr — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2025

Zmago poklonil pokojnemu kolesarju Samuelu Priviteri

Intervju je sklenil s poklonom mlademu italijanskemu kolesarskemu talentu Samueleju Priviteri, ki je v sredo tragično preminil na Dirki po dolini Aoste. "Zadnji kilometer sem ves čas mislil nanj, zmago posvečam njegovi družini. Novica o njegovi smrti je bila prva novica, ki sem jo zjutraj prebral. Opomnila me je, kako trd in krut je lahko ta šport ter koliko bolečin lahko povzroči," je čustveno pogovor sklenil novi vodilni na Dirki po Franciji.

Kolesarje jutri čaka zahteven gorski kronometer od Loudenviella do Peyragudesa (10,9 kilometra), ki bo nov test moči med favoriti.

Izidi, 12. etapa, Auch–Hautacam (180,6 kilometra): 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates - XRG) 4:21:19 2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma | Lease a Bike) + 2:10 3. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull - BORA - hansgrohe) 2:23 4. Tobias Johannessen (Nor/Uno - X Mobility) 3:00 5. Oscar Onley (VBr/Picnic PostNL) isti čas 6. Kevin Vauquelin (Fra/Arkea - B&B Hotels) 3:33 7. Remco Evenepoel (Bel/Soudal Quick - Step) 3:35 8. Felix Gall (Avt/Decathlon AG2R) 4:02 9. Primož Roglič (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) 4:08 10. Cristian Rodriguez (Špa/Arkea - B&B Hotels) 7:26 ... 155. Matej Mohorič (Slo/Bahrain - Victorious) 41:49 170. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) 44:03 ... - skupni seštevek (12/21): 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 45:22:51 2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma | Lease a Bike) 3:31 3. Remco Evenepoel (Bel/Soudal Quick - Step) 4:45 4. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull - BORA - hansgrohe) 5:34 5. Kevin Vauquelin (Fra/Arkea - B&B Hotels) 5:40 6. Oscar Onley (VBr/Picnic PostNL) 6:05 7. Primož Roglič (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) 7:30 8. Tobias Johannessen (Nor/Uno - X Mobility) 7:44 9. Felix Gall (Avt/Decathlon AG2R) 9:21 10. Matteo Jorgenson (ZDA/Visma-Lease a Bike) 12:12 ... 128. Matej Mohorič (Slo/Bahrain - Victorious) 2:16:50 155. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) 2:34:15 ...

Preberite še: