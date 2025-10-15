Sreda, 15. 10. 2025, 12.27
Vreme in prometne zapore na Ljubljanskem maratonu
Odlična novica za maratonce, pa opozorilo za nedeljske voznike
V nedeljo, 19. oktobra, bodo ljubljanske ulice zasedli tekači. Že ob 8. uri se bodo na progo podali tekači na desetkilometrski razdalji 29. NLB Ljubljanskega maratona, ob 9. uri bodo štartali še udeleženci polmaratona in maratona. Vremenska napoved je za tekače skoraj idealna, meščani in obiskovalci pa bodo morali upoštevati dejstvo, da bodo številne ulice in ceste v času maratona zaprte. Za vas smo zbrali ključne informacije.
"Pri maratonu pa je zelo pomembno hlajenje sistema. Če tega ni, na dolge proge ne gre," pravi Primož Kobe. Maratonci ne marajo vročine. "Biti mora hladno. Sam imam čedalje bolj rad hladno vreme, takšno, da te v bistvu malo zebe, zmrazi oziroma da te zbudi. Zagotovo mora biti za maraton pod desetimi stopinjami Celzija," nam je pred dnevi razlagal Primož Kobe, ki bo v nedeljo poskušal še izboljšati svoj slovenski rekord Ljubljanskega maratona. "Za krajše razdalje, za deset kilometrov, denimo še gre, če je topleje. Mogoče je tam pomembnejše, da so mišice toplejše, kajti če je premrzlo, gre energija v center telesa in mišice ne delujejo tako, kot bi morale. Pri maratonu pa je zelo pomembno hlajenje sistema. Če tega ni, na dolge proge ne gre," je pojasnjeval.
Kakšno bo vreme?
V času maratona bo "razmeroma sveže, ampak suho, brez padavin," pravi prognostik Blaž Šter. In v nedeljo bo vreme naklonjeno Kobetu in udeležencem daljših tekov, saj bo precej hladno, je pojasnil dežurni prognostik na agenciji za okolje. "Pričakujemo, da nas bo v nedeljo dosegla manjša vremenska motnja in ohladitev. Zjutraj bo sprva nekaj oblačnosti, a ker bo v višinah ohladitev, zelo verjetno ne bo jutranje megle. Oblačnost se bo čez dan manjšala, tako da bo zelo verjetno posijalo tudi sonce. Kar se vetra tiče, bodo vetrovi zelo šibki. Morda bo nekaj vzhodnega vetra, vendar šele po enajsti uri. Pred tem glede vetra ne bo večjih sprememb. Temperature pa bodo nekoliko nižje. Zjutraj pričakujemo, da bo najnižja temperatura tam okoli pet stopinj, ob devetih morda že kakšno stopinjo več, torej okoli šest, sedem, najvišje pa bodo popoldne nekje do 12, 13. Ob enajstih bo okoli deset stopinj. Torej bo razmeroma sveže, a suho, brez padavin," je povedal meteorolog Blaž Šter.
Ko bodo na progi najboljši tekači, bo torej hladno, globoko pod desetimi stopinjami Celzija. To je morda malo slabša novica za udeležence krajšega, desetkilometrskega teka, na katerem bosta poskušala svoja slovenska rekorda popraviti Vid Botolin in Klara Lukan.
Avto naj ta konec tedna ostane doma
Zoran Janković pozviva vse Ljubljančane, naj ta konec tedna avto ostane doma. Meščani in obiskovalci Ljubljane bodo morali biti pozorni na številne zapore ulic in cest. Te so v veljavi vsako leto v času največje tekaške prireditve pri nas, zato s tem ne bi smelo biti večjih težav. Spodaj je razpredelnica zapor. Ljubljanski župan Zoran Janković je včeraj pozval vse Ljubljančane, naj ta konec tedna avto ostane doma, saj so organizatorji v sodelovanju z Ljubljanskim potniškim prometom ter s Slovenskimi železnicami vsem udeležencem tekov zagotovili brezplačen prevoz.
Središče mesta bo v malo manjšem obsegu zaprto že v soboto, ko so na sporedu krajši otroški, šolski, promocijski in inkluzivni teki. Podrobne informacije za tekače najdete na tej povezavi.
Zapore cest
|Ulica
|Trasa
|Kilometer
|Ulice
|Ura zapore
|Slovenska cesta
|42-21-10
|1 in 39-42
|med Gosposvetsko in Tivolsko
|6:00-20:00
|Dunajska cesta
|42-21-10
|1, 1-2 in 37-39
|med Tivolsko in Samovo
|7:45-15:00
|Dunajska cesta
|42-21-10
|2-3 in 37-39
|med Samovo in Baragovo
|8:45-15:00
|Bežigrad
|10
|1-2
|med Dunajsko in Parmovo
|7:45-9:00
|Parmova ulica
|10
|1-2
|med Bežigrad in Drenikovo ulico
|7:45-9:00
|Dunajska cesta
|42-21
|3-4
|med Baragovo in cesto 7. septembra
|8:45-10:45
|Slovenčeva ulica - Podmilščakova ulica
|42-21
|5-7
|med cesto 7. septembra in Samovo
|8:45-11:00
|Drenikova ulica
|10
|2
|med Parmovo in Celovško
|7:45-9:00
|Drenikova ulica
|42-21
|7-8
|med Samovo in Aljaževo
|8:45-11:00
|Aljaževa ulica
|42-21
|8
|med Drenikovo in Goriško
|8:45-11:15
|Na jami
|10
|2-3
|med Celovško in Vodnikovo
|7:45-9:00
|Derčeva ulica
|10
|3
|med Na jami in Šišensko cesto
|7:45-9:00
|Goriška ulica - Cesta Ljubljanske brigade
|42-21
|8-11
|med Aljaževo in ulico Jožeta Jame
|8:45-11:35
|Ul. Jožeta Jame
|42-21
|11
|med Cesto Ljubljanske brigade in Celovško
|9:00-11:35
|Pečnikova ulica
|42-21
|11-12
|med Celovško in Regentovo
|9:00-11:50
|Regentova cesta
|42-21
|12
|med Pečnikovo in Majorja Lavriča
|9:05-11:55
|Vodnikova cesta
|42-21
|13
|med Majorja Lavriča in Šišensko
|9:05-12:00
|Šišenska cesta
|10
|3-4
|med Celovško in Vodnikovo cesto
|7:45-9:00
|Šišenska cesta - Večna pot
|42-21-10
|4-5 14-15
|med Vodnikovo in Pot Roberta Blinca
|8:00-12:25
|Pot Roberta Blinca
|42-21
|16
|med Večno potjo in Pot za Brdom
|9:10-12:40
|Pot za Brdom
|42-21
|16-17
|med Potjo Roberta Blinca in Cesto na Brdo
|9:10-12:50
|Cesta na Brdo - Rožna dolina, C. II
|42-21
|17-18
|med Potjo za Brdom in Rožna dolina, C.XV
|9:15-13:10
|Rožna dolina, C. XV
|42-21
|18-19
|med Rožna dolina, C.II in Rožna dolina, C.VIII
|9:15-13:10
|Rožna dolina, C. VIII
|42-21
|18-19
|med Rožna dolina, C.XV in Rožna dolina, C.IX
|9:15-13:15
|Večna pot
|10
|5-7
|med Potjo Roberta Blinca in Rožna dolina, C. IX
|8:00-13:15
|Rožna dolina, C. IX
|42-21-10
|7-8 19
|med Rožna dolina, C.VIII in Rožna dolina, C.VI
|8:00-13:15
|Rožna dolina, C. VI
|42-21-10
|7-8 19
|med Rožna dolina, C.IX in Rožna dolina, C.III
|8:05-13:15
|Rožna dolina, C. III
|42-21-10
|7-8 19-20
|med Škrabčevo in Šestovo
|8:05-13:20
|Šestova ulica
|42-21-10
|8 19-20
|med Rožna dolina, C.II in Tržaško cesta
|8:05-13:20
|Tržaška cesta
|42-21-10
|8-9 20
|med Šestovo in Aškerčevo ulico
|8:05-13:20
|Aškerčeva cesta
|21-10
|9-10 20-21
|med Tržaško in Zoisovo
|5:00-15:00
|Groharjeva cesta - Riharjeva ulica
|42
|20-21
|med Aškerčevo in Kolezijsko
|9:55-12:30
|Kolezijska ulica - Gerbičeva ulica
|42
|21-22
|med Riharjevo in Koprsko
|10:00-12:40
|Koprska ulica
|42
|22
|med Gerbičevo in Cesto v Mestni log
|10:00-12:40
|Cesta v Mestni log
|42
|22-24
|med Koprsko in Barjansko
|10:00-12:55
|Kopačeva cesta - Hladnikova cesta - Jurčkova cesta
|42
|24-26
|med Barjansko in Peruzzijevo
|10:05-13:10
|Peruzzijeva ulica
|42
|26
|med Jurčkovo cesto in Cesto ob Dolenjski železnici
|10:05-13:10
|Ob Dolenjski železnici
|42
|27-28
|med Peruzzijevo in Orlovo ulico
|10:10-13:30
|Orlova ulica
|42
|28
|med ob Dolenjski železnici in Ižansko cesto
|10:10-13:30
|Ižanska cesta
|42
|29
|med Orlovo in Hradeckega cesto
|10:15-13:40
|Hradeckega cesta
|42
|29-30
|med Ižansko cesto in Poljansko cesto
|10:15-13:45
|Litijska cesta
|42
|30-31
|med Poljansko cesto in Kajuhovo cesto
|10:20-13:55
|Kajuhova ulica
|42
|31-33
|med Litijsko cesto in Šmartinsko cesto
|10:25-14:10
|Šmartinska cesta
|42
|33-35
|med Kajuhovo in Savsko cesto
|10:30-14:30
|Savska cesta
|42
|35
|med Šmartinsko in Linhartovo oz. rondo 1
|10:30-14:30
|Štajerska cesta 1. rondo - 2. rondo
|42-10
|35
|med Linhartovo in Kranjčevo
|10:30-14:30
|Štajerska cesta 2. rondo - 3. rondo
|42
|35-36
|med Kranjčevo in Božičevo
|10:30-14:40
|Božičeva ulica - Baragova ulica
|42
|36-37
|med Štajerska 3. rondo in Dunajsko cesto
|10:30-14:45
|Dunajska cesta
|42
|37-39
|med Baragovo in Samovo
|8:45-15:00
|Dunajska cesta
|42
|37-39
|med Samovo in Tivolsko
|7:45-15:00
|Tavčarjeva ulica
|42
|39-40
|med Slovensko cesto in Miklošičevo ulico
|10:45-15:00
|Miklošičeva cesta
|42
|39-40
|med Tavčarjevo in Slomškovo
|10:45-15:00
|Pražakova ulica - Slomškova ulica
|42
|40
|med Miklošičevo cesto in Resljevo cesto
|10:50-15:00
|Resljeva cesta - Kopitarjeva ulica
|42
|40-41
|med Slomškovo ulico in Poljansko cesto
|10:50-15:00
|Vodnikov trg - Ciril Metodov trg
|42
|41
|med Poljansko cesto in Stritarjevo ulico
|10:50-15:00
|Stritarjeva ulica - Miklošičeva cesta
|42
|41
|med Ciril Metodovim trgom in Dalmatinovo ulico
|10:50-15:00
|Dalmatinova ulica
|42
|42
|med Miklošičevo cesto in Slovensko cesto
|10:50-15:00
|Slovenska cesta
|42
|42
|med Gosposvetsko in Aškerčevo
|6:00-20:00