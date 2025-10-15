Odlična novica za maratonce, pa opozorilo za nedeljske voznike

V nedeljo, 19. oktobra, bodo ljubljanske ulice zasedli tekači. Že ob 8. uri se bodo na progo podali tekači na desetkilometrski razdalji 29. NLB Ljubljanskega maratona, ob 9. uri bodo štartali še udeleženci polmaratona in maratona. Vremenska napoved je za tekače skoraj idealna, meščani in obiskovalci pa bodo morali upoštevati dejstvo, da bodo številne ulice in ceste v času maratona zaprte. Za vas smo zbrali ključne informacije.

"Pri maratonu pa je zelo pomembno hlajenje sistema. Če tega ni, na dolge proge ne gre," pravi Primož Kobe. Foto: Aleš Fevžer Maratonci ne marajo vročine. "Biti mora hladno. Sam imam čedalje bolj rad hladno vreme, takšno, da te v bistvu malo zebe, zmrazi oziroma da te zbudi. Zagotovo mora biti za maraton pod desetimi stopinjami Celzija," nam je pred dnevi razlagal Primož Kobe, ki bo v nedeljo poskušal še izboljšati svoj slovenski rekord Ljubljanskega maratona. "Za krajše razdalje, za deset kilometrov, denimo še gre, če je topleje. Mogoče je tam pomembnejše, da so mišice toplejše, kajti če je premrzlo, gre energija v center telesa in mišice ne delujejo tako, kot bi morale. Pri maratonu pa je zelo pomembno hlajenje sistema. Če tega ni, na dolge proge ne gre," je pojasnjeval.

Kakšno bo vreme?

V času maratona bo "razmeroma sveže, ampak suho, brez padavin," pravi prognostik Blaž Šter. Foto: STA In v nedeljo bo vreme naklonjeno Kobetu in udeležencem daljših tekov, saj bo precej hladno, je pojasnil dežurni prognostik na agenciji za okolje. "Pričakujemo, da nas bo v nedeljo dosegla manjša vremenska motnja in ohladitev. Zjutraj bo sprva nekaj oblačnosti, a ker bo v višinah ohladitev, zelo verjetno ne bo jutranje megle. Oblačnost se bo čez dan manjšala, tako da bo zelo verjetno posijalo tudi sonce. Kar se vetra tiče, bodo vetrovi zelo šibki. Morda bo nekaj vzhodnega vetra, vendar šele po enajsti uri. Pred tem glede vetra ne bo večjih sprememb. Temperature pa bodo nekoliko nižje. Zjutraj pričakujemo, da bo najnižja temperatura tam okoli pet stopinj, ob devetih morda že kakšno stopinjo več, torej okoli šest, sedem, najvišje pa bodo popoldne nekje do 12, 13. Ob enajstih bo okoli deset stopinj. Torej bo razmeroma sveže, a suho, brez padavin," je povedal meteorolog Blaž Šter.

Ko bodo na progi najboljši tekači, bo torej hladno, globoko pod desetimi stopinjami Celzija. To je morda malo slabša novica za udeležence krajšega, desetkilometrskega teka, na katerem bosta poskušala svoja slovenska rekorda popraviti Vid Botolin in Klara Lukan.

Avto naj ta konec tedna ostane doma

Zoran Janković pozviva vse Ljubljančane, naj ta konec tedna avto ostane doma. Foto: Bojan Puhek Meščani in obiskovalci Ljubljane bodo morali biti pozorni na številne zapore ulic in cest. Te so v veljavi vsako leto v času največje tekaške prireditve pri nas, zato s tem ne bi smelo biti večjih težav. Spodaj je razpredelnica zapor. Ljubljanski župan Zoran Janković je včeraj pozval vse Ljubljančane, naj ta konec tedna avto ostane doma, saj so organizatorji v sodelovanju z Ljubljanskim potniškim prometom ter s Slovenskimi železnicami vsem udeležencem tekov zagotovili brezplačen prevoz.

Središče mesta bo v malo manjšem obsegu zaprto že v soboto, ko so na sporedu krajši otroški, šolski, promocijski in inkluzivni teki. Podrobne informacije za tekače najdete na tej povezavi.

Zapore cest

Ulica Trasa Kilometer Ulice Ura zapore Slovenska cesta 42-21-10 1 in 39-42 med Gosposvetsko in Tivolsko 6:00-20:00 Dunajska cesta 42-21-10 1, 1-2 in 37-39 med Tivolsko in Samovo 7:45-15:00 Dunajska cesta 42-21-10 2-3 in 37-39 med Samovo in Baragovo 8:45-15:00 Bežigrad 10 1-2 med Dunajsko in Parmovo 7:45-9:00 Parmova ulica 10 1-2 med Bežigrad in Drenikovo ulico 7:45-9:00 Dunajska cesta 42-21 3-4 med Baragovo in cesto 7. septembra 8:45-10:45 Slovenčeva ulica - Podmilščakova ulica 42-21 5-7 med cesto 7. septembra in Samovo 8:45-11:00 Drenikova ulica 10 2 med Parmovo in Celovško 7:45-9:00 Drenikova ulica 42-21 7-8 med Samovo in Aljaževo 8:45-11:00 Aljaževa ulica 42-21 8 med Drenikovo in Goriško 8:45-11:15 Na jami 10 2-3 med Celovško in Vodnikovo 7:45-9:00 Derčeva ulica 10 3 med Na jami in Šišensko cesto 7:45-9:00 Goriška ulica - Cesta Ljubljanske brigade 42-21 8-11 med Aljaževo in ulico Jožeta Jame 8:45-11:35 Ul. Jožeta Jame 42-21 11 med Cesto Ljubljanske brigade in Celovško 9:00-11:35 Pečnikova ulica 42-21 11-12 med Celovško in Regentovo 9:00-11:50 Regentova cesta 42-21 12 med Pečnikovo in Majorja Lavriča 9:05-11:55 Vodnikova cesta 42-21 13 med Majorja Lavriča in Šišensko 9:05-12:00 Šišenska cesta 10 3-4 med Celovško in Vodnikovo cesto 7:45-9:00 Šišenska cesta - Večna pot 42-21-10 4-5 14-15 med Vodnikovo in Pot Roberta Blinca 8:00-12:25 Pot Roberta Blinca 42-21 16 med Večno potjo in Pot za Brdom 9:10-12:40 Pot za Brdom 42-21 16-17 med Potjo Roberta Blinca in Cesto na Brdo 9:10-12:50 Cesta na Brdo - Rožna dolina, C. II 42-21 17-18 med Potjo za Brdom in Rožna dolina, C.XV 9:15-13:10 Rožna dolina, C. XV 42-21 18-19 med Rožna dolina, C.II in Rožna dolina, C.VIII 9:15-13:10 Rožna dolina, C. VIII 42-21 18-19 med Rožna dolina, C.XV in Rožna dolina, C.IX 9:15-13:15 Večna pot 10 5-7 med Potjo Roberta Blinca in Rožna dolina, C. IX 8:00-13:15 Rožna dolina, C. IX 42-21-10 7-8 19 med Rožna dolina, C.VIII in Rožna dolina, C.VI 8:00-13:15 Rožna dolina, C. VI 42-21-10 7-8 19 med Rožna dolina, C.IX in Rožna dolina, C.III 8:05-13:15 Rožna dolina, C. III 42-21-10 7-8 19-20 med Škrabčevo in Šestovo 8:05-13:20 Šestova ulica 42-21-10 8 19-20 med Rožna dolina, C.II in Tržaško cesta 8:05-13:20 Tržaška cesta 42-21-10 8-9 20 med Šestovo in Aškerčevo ulico 8:05-13:20 Aškerčeva cesta 21-10 9-10 20-21 med Tržaško in Zoisovo 5:00-15:00 Groharjeva cesta - Riharjeva ulica 42 20-21 med Aškerčevo in Kolezijsko 9:55-12:30 Kolezijska ulica - Gerbičeva ulica 42 21-22 med Riharjevo in Koprsko 10:00-12:40 Koprska ulica 42 22 med Gerbičevo in Cesto v Mestni log 10:00-12:40 Cesta v Mestni log 42 22-24 med Koprsko in Barjansko 10:00-12:55 Kopačeva cesta - Hladnikova cesta - Jurčkova cesta 42 24-26 med Barjansko in Peruzzijevo 10:05-13:10 Peruzzijeva ulica 42 26 med Jurčkovo cesto in Cesto ob Dolenjski železnici 10:05-13:10 Ob Dolenjski železnici 42 27-28 med Peruzzijevo in Orlovo ulico 10:10-13:30 Orlova ulica 42 28 med ob Dolenjski železnici in Ižansko cesto 10:10-13:30 Ižanska cesta 42 29 med Orlovo in Hradeckega cesto 10:15-13:40 Hradeckega cesta 42 29-30 med Ižansko cesto in Poljansko cesto 10:15-13:45 Litijska cesta 42 30-31 med Poljansko cesto in Kajuhovo cesto 10:20-13:55 Kajuhova ulica 42 31-33 med Litijsko cesto in Šmartinsko cesto 10:25-14:10 Šmartinska cesta 42 33-35 med Kajuhovo in Savsko cesto 10:30-14:30 Savska cesta 42 35 med Šmartinsko in Linhartovo oz. rondo 1 10:30-14:30 Štajerska cesta 1. rondo - 2. rondo 42-10 35 med Linhartovo in Kranjčevo 10:30-14:30 Štajerska cesta 2. rondo - 3. rondo 42 35-36 med Kranjčevo in Božičevo 10:30-14:40 Božičeva ulica - Baragova ulica 42 36-37 med Štajerska 3. rondo in Dunajsko cesto 10:30-14:45 Dunajska cesta 42 37-39 med Baragovo in Samovo 8:45-15:00 Dunajska cesta 42 37-39 med Samovo in Tivolsko 7:45-15:00 Tavčarjeva ulica 42 39-40 med Slovensko cesto in Miklošičevo ulico 10:45-15:00 Miklošičeva cesta 42 39-40 med Tavčarjevo in Slomškovo 10:45-15:00 Pražakova ulica - Slomškova ulica 42 40 med Miklošičevo cesto in Resljevo cesto 10:50-15:00 Resljeva cesta - Kopitarjeva ulica 42 40-41 med Slomškovo ulico in Poljansko cesto 10:50-15:00 Vodnikov trg - Ciril Metodov trg 42 41 med Poljansko cesto in Stritarjevo ulico 10:50-15:00 Stritarjeva ulica - Miklošičeva cesta 42 41 med Ciril Metodovim trgom in Dalmatinovo ulico 10:50-15:00 Dalmatinova ulica 42 42 med Miklošičevo cesto in Slovensko cesto 10:50-15:00 Slovenska cesta 42 42 med Gosposvetsko in Aškerčevo 6:00-20:00

