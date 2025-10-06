Ljubljanski maraton v živo: spremljajte tekače na velikih zaslonih v središču mesta

Doživite utrip Ljubljanskega maratona! Pridružite se navijačem ob trasi in spremljajte prenos v živo na zunanjih digitalnih zaslonih v središču Ljubljane.

V nedeljo, 19. oktobra, bo na sporedu NLB 29. Ljubljanski maraton, na katerem bo letos teklo rekordno število tekačev. Navijači bodo dogajanje lahko v živo spremljali tudi na velikih digitalnih zaslonih, postavljenih ob trasi v središču Ljubljane. To pomeni, da bodo navijači lahko spremljali svoje prijatelje, družinske člane ali znance tudi takrat, ko jih še ne bo na odseku, kjer stojijo.

Pridružite se navijaškemu vzdušju in podprite tekače Spremljajte neposreden prenos NLB 29. Ljubljanskega maratona na velikih digitalnih zaslonih v središču Ljubljane. Prenos bo med 8.45 in 11.45 na vseh zaslonih, ki stojijo ob trasi – Na Šubičevi cesti, na Slovenski cesti na Šestici in na križišču Tržaške, Aškerčeve in Tivolske ceste. Lokacije velikih digitalnih zaslonov si lahko ogledate tukaj.

Letos se bo maratona udeležilo več kot 19 tisoč tekačev na različnih razdaljah, kar je rekord v zgodovini prireditve. Dogodek bo v Ljubljano privabil tudi številne tujce – lani so bili prijavljeni tekači več kot 80 narodnosti, letos pa organizatorji pričakujejo še večjo mednarodno udeležbo.

Ljubljanski maraton je znan po izjemnem navijaškem vzdušju. Prav podpora ob trasi tekačem pogosto pomaga pri zadnjih napornih kilometrih, letos pa bodo navijači lahko še bolje vključeni v dogajanje. Zasloni bodo omogočili, da nihče ne zamudi ključnih trenutkov – od štartov do boja za zmago in morebitne rekorde.