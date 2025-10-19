Lani je Novomeščan Primož Kobe v zaključku 28. Ljubljanskega maratona poskrbel za nekaj drame in v napetem finišu za pičlo sekundo popravil slovenski rekord proge. Obljubil je, da se vrne in čas izboljša malo bolj izdatno. Obljubo je držal. Danes je svoj rekordni čas popravil še za dobro minuto, prepričan pa je, da lahko 42-kilometrov po ljubljanskih ulicah odteče še hitreje od dveh ur 17 minut in treh sekund.

"Danes je bil pravi tekaški praznik, izredno lepo vreme, hladno, ogromno navijačev ob progi. Počutil sem se izvrstno, odtekel rekord in res užival," je bil v cilju 29. Ljubljanskega maratona na Kongresnem trgu zadovoljen najboljši slovenski tekač Primož Kobe. Lani je za sekundo (2;18:21) izboljšal čas Romana Kejžarja iz leta 1998, danes je bil še minuto in 18 sekund hitrejši.

Njegov narekovalec tempa je imel nekaj težav

Lani je po spletu nesrečnih okoliščin ostal brez narekovalca tempa, letos je imel ob sebi madžarskega državnega prvaka, ki ga je vodil do 31. kilometra. A spet ni šlo povsem gladko, je razlagal Novomeščan. "Že na 20. kilometru je imel moj narekovalec tempa težave in je moral na stranišče. Tam ga ni našel, zato je šel še enkrat kasneje, a ekspresno opravil s postankom in me je spet ujel. Z menoj je nato ostal do 31. kilometra, celo kilometer dlje, kot sva se dogovorila in njegov tempo mi je resnično ustrezal. Po 31. kilometru pa se ostal sam."

Tudi Kobe je zapadel v manjšo krizo, a jo je uspešno prebrodil. "Ko vzameš kakšen gel, to malo bolj obremeni želodec, noge pa v drugi polovici postanejo težke, tako sem se znašel v manjši krizi. V tem drugem, težjem del maratona pa sem se bodril s tem, da sem tekel pet sekund hitreje kot lani in to mi je dalo zagon. Nisem paničaril, čez klance sem šel lepo v ritmu, ne preveč na moč in ohranil tempo do konca. Ko sem na 35. kilometru videl, da sem spredaj minuto in 50, sem bil povsem miren," je opisal dogajanje s proge.

Z narekovalcem tempa je vse veliko lažje, pravi slovenski državni prvak v maratonu (Ljubljanski maraton je štel tudi za državno prvenstvo). "Super je opravil svoje delo. Morda me je malce zmotilo edino to, da ni tekel povsem po idealni liniji. Jaz grem rad iz ovinka v ovinek naravnost, saj se na koncu to kar pozna. Tudi 300 metrov več lahko pretečeš na maratonski razdalji izven idealne linije. Ampak jaz vedno dobro tečem v skupini. Letos v Bostonu sem tekel sam in sem bil veliko slabši. V dobri skupini, kjer mi tempo ugaja, pa odnesem zelo veliko. Tudi danes sem lahko po 31. kilometru, ko sem ostal sam, kar dobro napadel."

Z 2;17:03 je Kobe postal letošnji državni prvak v kraljevskem teku. Foto: Bojan Puhek

Dvajset let od prvega maratona, verjame, da gre lahko še hitreje

Zaradi lanske izkušnje, ki je bila nekoliko bolj napeta, kot si je želel, je tokrat ves čas preverjal, če so njegovi časi na odsekih v mejah, ki si jih je zapisal na roko. "To pa z narekovalcem tempa danes sploh ni bilo vprašanje," je bil vesel. Danes je minilo 20 let od njegovega prvega maratona, tega je pretekel prav tu v Ljubljani. "Pred 20 leti sem tu preizkušal svoje lastnosti, kot sem jih tudi danes. Takrat je bil moj glavni cilj preteči maraton. Naslednje leto sem se že držal enega bolj izkušenega tekača in sva skupaj prišla v cilj. Tretje leto sem tekel na berlinskem maratonu z Romanom Kejžarjem in Heleno Javornik in tekel 2:38. Potem sem se v bistvu posvečal bolj tem velikim tekmovanjem, pa večkrat nastopil v polmaratonu, od 2013 do 2019 sem imel veliko težav s poškodbami, prestal sem tudi dve operaciji in sem bil v Ljubljani v vlogi napovedovalca. 2019 sem tekel 2:29 zelo, zelo rekreativno in takrat sem si rekel: Enkrat pa bom tudi Ljubljano odtekel zelo hitro! In lani mi je to uspelo. Letos še malo hitreje in verjamem, da če se bom res dobro pripravil, lahko odtečem še hitreje."

Takole si je kar na roko zapisal ključne čase. Foto: Simon Kavčič

Pri 44 letih torej Kobe še ni izgubil motivacije. "Zelo rad tečem in dobršen del življenja ter prostega časa posvečam teku. K sreči mi še kar uspeva, moram pa reči, da ni lahko. Moji vrstniki so v bistvu že nekako bolj v rekreativnih vodah, jaz pa še kar vztrajam in hočem pokazati, da leta niso odločilni dejavnik. Seveda je treba paziti nase, na svoje zdravje, ampak če verjameš, bo tudi telo sledilo. Gre za način življenja s tekom in gibanjem. Ta prinaša tako rezultate kot tudi dobro počutje," pravi.

Če ga bodo prireditelji naslednje leto spet povabili, bo zagotovo poskušal še izboljšati svoj dosežek, obljublja.

