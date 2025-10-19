Najboljši Slovenki ločilo le 31 sekund, zmagovalka se je borila s krči

"Nino poznam in sem vedela, kakšne načrte ima, ampak sem jaz imela svoje," se je v cilju 29. NLB Ljubljanskega maratona smejalo najboljši Slovenki na 42-kilometrski razdalji Saši Pisk. Največjo tekmico za naslov državne maratonske prvakinje Nino Gubanc je premagala za 31 sekund, v zadnjih desetih kilometrih je imela namreč velike težave s krči. "Vesela sem, da sem sploh prišla do cilja," si je oddahnila sedmo uvrščena tekačica v absolutni konkurenci.

V ženski konkurenci na kraljevski, 42-kilometrski razdalji 29. NLB Ljubljanskega maratona so pričakovano prevladovale afriške tekačice, zmage se je veselila Etiopijka Tigist Gezahagn Menigstu, ki pa je za lanskim rekordom Kenijke Joyce Chepkemoi Tele zaostala več kot dve minuti. Bolj zanimiv je bil obračun za slovensko zmago, ki je štela tudi za državno prvenstvo.

Po težavah s krči vesela, da je sploh prišla v cilj

Ob odsotnosti najboljše Slovenke z lanskega maratona, Anje Fink Malenšek, je danes naslov državne prvakinje osvojila lani druga najboljša Slovenka Saša Pisk. "Super je! Vesela sem!" je bila zadovoljna 40-letna Idrijčanka, ki je konec septembra v Slovenskih Konjicah osvojila tudi naslov državne prvakinje na desetkilometrskem cestnem teku. Danes se ji je močno približala 23-letna članica slovenskega top teama Nina Gubanc, razlika med najboljšima Slovenkama je v cilju znašala le 31 sekund. "Da, boj z Nino je bil malce napet," je priznala zmagovalka in nadaljevala: "Poznam jo in sem vedela, kakšen načrt ima, ampak se nanj nisem ozirala, imela sem svojega. Se mi je pa ta malo podrli, v zadnjih desetih kilometrih so me izdale noge, imela sem težave s krči. Tako je bil moj glavni cilj le priti v cilj ne glede na mesto. Se je pa k sreči vseeno izšlo za prvo."

"Danes je bil moj cilj izboljšati osebni rekord, pa se mi je zalomilo." Foto: Bojan Puhek

Ob službi in družini težko najde čas za resnejši trening

Do tridesetega kilometra je šlo vse lepo po načrtu, nato so se začele težave, nam je še povedala Saša Pisk: "Od 35. kilometra naprej sem se morala veliko ustavljati, tempo je zelo padel, nisem niti več gledala konkurence, pač pa sem izjemno vesela, da sem sploh prišla do cilja. To pa pomeni, da imam še rezervo, seveda. Krči so moj problem, v glavni je vse OK in bi zmogla še kaj več. Nenazadnje imam tudi osebni rekord boljši. Izboljšanje tega je bil danes moj cilj, pa se mi je malo zalomilo. Je pa res, da morda ljubljanska proga ni najprimernejša, saj ima kar nekaj klanca. Ampak jaz niti nimam prav veliko izkušenj z drugimi maratoni, poznam le dva. Letos sem tekla v Linzu in četrtič tukaj."

Fotogalerija z 29. Ljubljanskega maratona (foto: Bojan Puhek):

Fotogalerija 1 / 69 / 69

O prihodnjih izzivih in ciljih še ni bila pripravljena spregovoriti. "Za dober rezultat moraš v tek vložiti veliko več, zame pa je to ob družini in službi precej naporno," pravi mamica triletnega otroka in delovna terapevtka v Psihiatrični bolnišnici Idrija. "Družina je moja prioriteta, delo pa včasih precej naporno in tek je zame predvsem sprostitev, v njem uživam in zato vztrajam, čeprav je na trenutke težko usklajevati vse skupaj."

Nina Gubanc: Upam, da me boljša leta še čakajo. Foto: Bojan Puhek

Mlada nogometna trenerka napreduje

V prihodnost pa lahko z veliki pričakovanji zre 23-letna Nina Gubanc. Ta je bila članica elitne slovenske skupine povabljenih tekačic in tekačev, za cilj pa si je zadala izboljšanje osebnega rekorda in tek pod dvema urama in 50 minutami. "Izteklo se je celo boljše od pričakovanj! Osebni rekord sem izboljšala za skoraj pet minut, zato sem zelo zadovoljna. Predvsem pa sem zelo hvaležna vsem, ki so navijali zame in vsem, ki so mi pomagali. Nisem si mislila, da spadam v to slovensko elitno skupino, saj so imajo vsi ostali člani te ekipe res vrhunske rezultate, ampak jaz upam, da me boljša leta še čakajo," pravi osma najboljša tekačica v absolutni konkurenci in druga najboljša Slovenka.

Zmage ni pričakovala, čeprav se je Saši Pisk v zaključnih kilometrih naglo približevala. "Za Sašo sem vedela, da je hitrejša od mene, je neverjetna in sem zelo vesela, da sem ji prišla blizu," je priznala Gubanc, študentka zgodovine in slovenistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki je v prostem času nogometna trenerka mlajših selekcij v klubih ONŠ Vodice in NŠ Smlednik. "Ogromno teh fantov, ki jih treniram, je bilo danes ob progi in so navijali zame, česar sem izjemno vesela in sem jim hvaležna," pravi varovanka slovenske maratonske legende Romana Kejžarja, ki je njen trener zadnji dve leti.

Ljubljanski maraton, ženske, 42 km: 1. Tigist Gezahagn Menigstu (Eti) 2;22:46

2. Brillian Jepkorir Kipkoech (Ken) 2;23:57

3. Janet Ruguru Gichumbi (Ken) 2;27:37

4. Betelihem Afenigus Yemer (Eti) 2;29:30

5. Ivyne Jeruto Lagat (Ken) 2;29:48

6. Viola Jelagat Kibiwot (Ken) 2;33:53

7. Saša Pisk (Slo) 2;46:24

8. Nina Gubanc (Slo) 2;46:55

9. Nikoleta Popović (Srb) 2;54:18

10. Jovana Stelkić (Srb) 2;56:43

… Vsi izidi Ljubljanskega maratona.

Preberite še: