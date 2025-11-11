Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
11. 11. 2025,
12.47

Guinnessov rekord Ljubljanski maraton Gadi Anže Zavrl

Torek, 11. 11. 2025, 12.47

54 minut

Anže Zavrl tudi uradno v knjigi rekordov

Slovenec uradno Guinnessov rekorder za pretečeni maraton s harmoniko v rokah

Anže Zavrl, Gadi | Anže Zavrl je tudi uradno postal Guinnessov rekorder. | Foto Franci

Anže Zavrl je tudi uradno postal Guinnessov rekorder.

Foto: Franci

Anže Zavrl, član narodnozabavne skupine Gadi, je novi Slovenec z omembo v Guinnessovi knjigi rekord. Glasbenik, nekdanji učitelj v osnovni šoli, je Ljubljanski maraton pretekel s harmoniko v rokah. Pretekel je vseh 42 kilometrov, med tekom je ves čas igral, in to brez večjih premorov, kar je bilo dovolj za Guinnessov rekord.

Med postavljanjem rekorda ni šlo brez zapletov - med tekom se mu je zlomilo stojalo za kamero, je povedal v tokratni epizodi Popkasta komercialne televizije Pop TV.

Kot je dejal, je s podvigom združil dve svoji veliki ljubezni - glasbo in šport. Harmoniko, ki jo je poimenoval Maratonika, so posebej zanj izdelali tako, da je bila dovolj lahka, udobna in odporna za dolgotrajen tek.

V pogovoru je tudi povedal, da se je maratonov lotil, da bi se spravil v formo, izboljšal počutje, okrepil zdravje, si povrnil energijo in izgubil odvečne kilograme. Kot glasbenik, ki večere preživlja v gibanju, petju in igranju, je začel opažati, da mu telo ne sledi več tako, kot bi si želel. Ideja o spremembi se je v njem kuhala že dolgo. A kot pravi sam, je bilo vedno: "Jutri pa bom začel. In ta 'jutri' se je kar vlekel," je dejal.

Prelomnica je prišla, ko je nehal iskati bližnjice in začel poslušati svoje telo. Ključ do uspeha? Kot sam pravi: "Ne bom ničesar odstranjeval, ampak bom izbiral, kaj bo moje telo dobilo."

Kot je povedal rekorder, je pretekel že maratone v Parizu, Rimu in Pragi. "Ravno v Pragi je padla ideja, da na ljubljanskem tečem s harmoniko," je dejal.

Septembra je svojo namero simbolično napovedal na vrhu Triglava, nato pa se sistematično pripravljal z intenzivnimi treningi. Prva skladba, ki jo je zaigral na ciljni črti, je bila Avsenikova "Slovenija, od kod lepote tvoje" in ravno to je bilo njegovo sporočilo: "Najti srečo v nas samih."

