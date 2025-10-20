Ob vseh rekordih 29. NLB Ljubljanskega maratona, tudi Guinnesovem, ki ga je v teku s harmoniko postavil Anže Zavrl iz skupine Gadi, je zagotovo posebej navdihujoča zgodba klene Korošice Kazimire Lužnik, ki je bila z 91 leti najstarejša udeleženka nedeljskega tekaškega praznika. "Še naprej bom trenirala vsak dan," nam je v smehu povedala tekačica, ki dokazuje, da so leta le številka.

"Odlično! Vreme je odlično, prav tako organizacija, sploh pa navijači," je s širokim nasmehom na Kongresnem trgu razlagala 91-letna Kazimira Lužnik, najstarejša udeleženka 29. Ljubljanskega maratona. Pretekla je desetkilometrsko razdaljo, zanjo pa je potrebovala dobri dve uri. "Presrečna sem, da sem prišla in da sem ta tek 'odpehala', vmes malce tudi s hitro hojo. Vse je na višku, hvaležna pa sem tudi svoji spremljevalki Jasmini Praprotnik, ki je o meni napisala celo knjigo," je dodala živahna Slovenjgradčanka.

"Če ne bi tekla, me najbrž ne bi bilo več tukaj"

Teči je začela šele pri 47 letih, zamudila pa ni domala nobenega Ljubljanskega maratona. "Bila sem skoraj na vseh, od prvega naprej, le enkrat me ni bilo, ker sem morala prav v tem času iti na newyorški maraton. Tam pa sem naredila celoten set. Si lahko mislite?" nam je še razlagala klena Korošica. Teči je začela za ohranjanje zdravja. "Začela sem tekati in potem sem se začela dobro počutiti in potem sem kar naprej tekala," je razkrila recept dolgoživosti in dodala. "Nikoli ni prepozno. Samo poglejte me pri mojih 91 letih. Če ne bi tekla, me najbrž ne bi bilo več tukaj. Še naprej bom z užitkom … Dobro, treba se je potruditi, užitek pa pride s tem, ko vidiš, da zmoreš. Ampak še naprej bom trenirala vsak dan," obljublja.

Lani se je poslovila od svojega moža Miloša, ki je dočakal častitljivo 101 leto. S tekom si je lajšala bolečino in ohranjala moč, tako telesno kot duševno, pravi in načrtuje, da se bo naslednje leto vrnila na jubilejni 30. Ljubljanski maraton.

Padali rekordi, nekaj pa jih je tudi ostalo

Naslednje leto bo posebno, marsikoga smo slišali, kako si je na Kongresnem trgu obljubljal, da se bo na 30. maratonu pa zagotovo spustil pod tri ure, denimo. Tudi prireditelji največjega tekaškega dogodka pri nas pripravljajo novosti, o katerih pa za zdaj ostajajo skrivnostni. Skrivnost pa niso letošnje številke in rekordi, zaradi katerih je bila direktorica Ljubljanskega maratona Barbara Železnik v nedeljo več kot upravičeno ponosna.

Klara Lukan in Vid Botolin sta spet zagospodarila na desetkilometrski razdalji. Foto: Bojan Puhek

Letošnji Ljubljanski maraton je postregel z rekordno udeležbo. V primerjavi s številom prijav se je sicer v nedeljo na štartu zbralo nekaj manj tekačev, a vseeno dovolj za rekord. Na vseh treh razdaljah je teklo 16.794 tekačev in tekačic, s čimer je padel rekord iz leta 2015, ko jih je bilo 16.591. Rekord so organizatorji zabeležili tudi za oba dneva skupaj, saj jih je bilo 25.668. Tudi te številke so podrle rekord iz leta 2015.

"V primerjavi s številom prijavljenih se je na štartu zbralo nekaj manj tekačev. Vseeno pa imamo rekord. Držali smo ga od leta 2015, kar je tudi zelo lepo," je povedala Barbara Železnik.

Slovenci navduševali, Etiopijec pa obljubil, da se vrne

Na desetkilometrski razdalji sta rekorda proge dosegla Vid Botolin in Klara Lukan. Nato je Jan Kokalj slavil na polmaratonu z rekordom proge (1;02:59), ob tem pa se je zelo približal tudi absolutnemu slovenskemu rekordu Romana Kejžarja (1;02:49), za konec pa je na maratonu Primož Kobe poskrbel za slovenski rekord proge na ljubljanskih cestah. "Rekordi so mi še posebej v veselje, saj so bili Slovenci tisti, ki so jih porušili. Imeli smo tudi skoraj državni rekord Kokalja, za deset sekund je zgrešil rekord svojega trenerja. Lepi dosežki," se je smejalo direktorici.

Jan Kokalj je le za deset sekund zgrešil absolutno slovenski rekord polmaratona. Foto: Bojan Puhek

Za naslednje jubilejno leto pa vendarle ostajata dva mejnika. Absolutna rekorda ljubljanskega maratona v moški in ženski konkurenci. Nedeljska zmagovalca, Etiopijec Haftamu Gebresilase (2;06:52) in njegova rojakinja Tigist Gezahagn Mengistu (2;22:46), ki kot športnica z okvaro vida tudi piše izjemno navdihujočo zgodbo, se nista približala rekordoma Sisayja Lemme (2;04:58) in Joyce Chepkemoi Tele (2;20:17). "Elitnim tekačem se danes ni izšlo, morda tudi zaradi vremena. Bilo je topleje, kot je bilo napovedano," se je spraševala Železnik, je pa Gebresilase že obljubil, da se bo vrnil po rekord.

Na deset kilometrov je teklo 6.474 tekačev, na 21 kilometrov 7.451, na 42 kilometrov pa je štartalo 2.869 udeležencev. V Ljubljano je prišlo tudi lepo število tujih tekačev, največ jih je bilo s Hrvaške (1.543) in Srbije (1.097). Ob tem je bilo po več kot 200 tekačev tudi iz Italije, Avstrije, Velike Britanije, Bosne in Hercegovine, Nemčije in Francije. Skupaj iz 84 držav.

