Klara Lukan še četrtič zmagala na krosu v Trstu

Klara Lukan je na krosu v Trstu zmagala še četrtič. Na tekmi bronaste serije Svetovne atletike je na 7,5 km dolgi progi tekla 25 minut in 23 sekund ter za skoraj minuto prehitela italijanski zasledovalki na drugem in tretjem mestu Micol Majori (26:21) in Federico Zanne (26:18).

Petindvajsetletna Klara Lukan je nastopila prvič po tekmi v Valencii, kjer je 26. oktobra na svojem prvem polmaratonu postavila slovenski rekord (1:08,04). Ne bo pa nastopila na evropskem prvenstvu v krosu, ki bo 14. decembra potekalo v Lagoi na Portugalskem. Tam bo tekmovalo 15 slovenskih tekačev in tekačic, med katerimi bo najbolj izkušen Jan Kokalj, ki se bo tako kot Klemen Vilhar meril v članski konkurenci. Nil Kerin in Tjaš Pelko bosta tekla v konkurenci mlajših članov, ostali pa v mladinski konkurenci.

V mladinskih kategorijah bo imela Slovenija po daljšem času popolni ekipi, ki se bosta borili tudi v ekipnem seštevku. Žan Ogrinc, Tjaž Djaip, Lenart Mihalič, Žiga Verneker in Filip Cmok bodo nastopili med mladinci, Ilvana Markovič, Klara Močnik, Ema Pika Raj, Lara Balažic, Anja Bezlaj in Ana Vita Verneker pa med mladinkami.