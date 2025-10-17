Najboljši imajo številke, rekordi pa čakajo, da se jih poruši

"Rekordi čakajo, da se jih poruši," je najboljšim tekačem 29. NLB Ljubljanskega maratona dva dneva pred dogodkom sporočila direktorica največje tekaške prireditve v Sloveniji Barbara Železnik. Elitni afriški in slovenski zasedbi tekmovalk in tekmovalcev so danes slavnostno podelili štartne številke. Z enico se bo na progo podal Kenijec Collins Kipkurui Kipkorir, ki je lani v Ljubljani zasedel tretje mesto.

"Letošnja konkurenca je primerljiva s prejšnjimi leti. Gre za nabor vrhunskih tekačev, ki nam jih je uspelo ob konkurenci številnih maratonov po svetu v tem terminu privabiti v Ljubljano," je letošnjo konkurenco najboljših tekmovalk in tekmovalcev ocenil Borut Podgornik, vodja programa elitnih tekačev. "Privabili smo jih s svojo gostoljubnostjo, dobro progo in glede na napoved tudi dobrim vremenom. Vsi so pripravljeni na boj. Ljubljanski maraton je tudi po izjavah nekaterih tekmovalcev, ki so tu že tekli in so z nami tudi letos, dober. Nekateri prav iščejo nastop v Ljubljani in se odpovedujejo drugim maratonom. Všeč so jim mesto, gostoljubje ljudi, proga, vse, zato se radi vračajo v Ljubljano. Pričakujem, da bo vse to tudi v prihodnosti pritegnilo vedno več dobrih tekmovalcev in da bodo rekordi, kot je omenila že Barbara, padali," je dodal.

Močna afriška zasedba bo lovila rekorde. Foto: Simon Kavčič

Čas je za nov rekord proge

Tudi Podgornik potihoma upa, da bo leto 2025 v Ljubljani rekordno. Meni, da je že napočil čas, da pade mejnik Etiopijca Sisaya Lemme iz leta 2018 (2;04:58). "Absolutno se približujemo trenutku, ko bo padel tudi rekord proge. Trend na svetovnih maratonih gre navzgor, rezultat, ki je bil dosežen pred sedmimi leti v Ljubljani, 2:04, danes že ni več tako senzacionalen. Rezultati, ki jih dosegamo zadnja leta v Ljubljani, se pravi 2:06 pri moških in 2:20 pri ženskah, so še vedno zelo dobri, niso pa več vrhunski. Pričakujemo, da se bo ta svetovni trend pokazal tudi v Ljubljani."

Rekord proge bo napadla močna skupina afriških tekačev, s štartno številko ena se bo na 42-kilometrsko progo podal povratnik v Ljubljano, Kenijec Collins Kipkurui Kipkorir. Zanj bo to tretji nastop na Ljubljanskem maratonu, enkrat se ga je udeležil kot narekovalec tempa, lani pa je zasedel tretje mesto s časom 2;07:28. Njegov osebni rekord je sicer 2;06,44, prepričan pa je, da se lahko spusti pod dve uri in pet minut in morda celo ogrozi rekord proge.

Afriški tekači motivirani, da izkoristijo dobre razmere

Številko dve bo imel Etiopijec Kemal Husen, čigar osebni rekord znaša 2;06,52, eden od glavnih favoritov za zmago pa bo njegov rojak Haftamu Gebresilase. Ta je svoj prvi maraton odtekel lani v Berlinu, letos pa zmagal na Dunaju z osebnim rekordom 2:08,28. V avstrijski prestolnici so bile razmere zelo slabe, zato je zelo motiviran, da v Ljubljani izdatno popravi osebni rekord. "Naredil bom vse, da ogrozim tudi čas Sisaya Lemme," je povedal 21-letnik.

V ženki konkurenci je najboljšo znamko Ljubljanskega maratona lani postavila Kenijka Joyce Chepkemoi Tele (2;20:17). Prireditelji upajo, da se bodo dekleta letos spustila pod mejo dveh ur in dvajsetih minut, kandidatke za ta podvig pa so kenijska veteranka Viola Jelagat Kibiwot, katere osebni rekord znaša 2;20:57. Nosila bo štartno številko 11. Z dvanajstico bo štartala njena deset let mlajša rojakinja Ivyne Jeruto Lagat (osebni rekord 2;22:21). "Pričakujem svoj osebni rekord," je dejala. Prireditelji veliko pričakujejo tudi od debitantke na maratonih, še ene Kenijke Brillian Jepkorir Kipkoech.

Absolutni rekordi Ljubljanskega maratona: Moški Ženske 42 km Sisay Kasaye Lemma (Eti) 2018 2;04:58 Joyce Chepkemoi Tele (Ken) 2024 2;20:17 21 km Levente Szemerei (Mad) 2022 1;04:08 Helena Javornik (Slo) 2002 1;11:45 10 km Vid Botolin (Slo) 2024 29:54 Klara Lukan (Slo) 2024 31:49

Na rekorde upa tudi slovenska elita

Tudi najboljši slovenski tekači, vključno z odlično dolgoprogašico Klaro Lukan, staro znanko Ljubljanskega maratona, ki je na tem teku zmagovala že kot dijakinja, imajo smele načrte in visoke cilje. Lukan bo poskušala izboljšati svoj slovenski rekord na deset kilometrov. "Kako bo, bomo videli v nedeljo okoli osmih in 30 minut," se je sprva izognila napovedi, a je pri izvrstni slovenski reprezentantki vendarle jasno, da jo zanimajo samo najvišji cilji. "Pričakujem super vzdušje, kot je vsako leto, brala sem o rekordih, ki so že padli, veliko je govora o udeležbi, pričakujem pa, da bo v nedeljo padel še kakšen," je vseeno namignila na to, da bo v nedeljo poskušala izboljšati svoj lanski dosežek 31:49.

Z leve: Vid Botolin, Klara Lukan, Barbara Železnik, Nina Gubanc, Jakob Medved in Primož Kobe Foto: Simon Kavčič

"Opravil sem dobre priprave na Ljubljanski maraton, veselim se teka, gremo na rekord. Pogoji bodo dobri, imel bom tudi pomoč tekača iz Madžarske, verjamem, da lahko tečem res hitro," pa je bil povsem nedvoumen Vid Botolin, rekorder desetkilometrske ljubljanske proge (29:54). Za enega od narekovalcev tempa so prireditelji privabili Madžara Leventeja Szemereija, rekorderja 21-kilometrskega teka na Ljubljanskem maratonu, rekordni čas 1;04:08 je odtekel leta 2022.

V polmaratonu bo slovenski rekord napadel Jakob Medved. "Želim si seveda osebnega rekorda, morda tudi rekord proge," pravi. Pripravljal se je s Primožem Kobetom, ki je tudi lastnik najboljše slovenske znamke na 21 kilometrov. Z 1;04,55 jo drži že od leta 2010. Lani je Medved zmagal s časom 1;07:16.

Nina Gubanc je bila lani na 42-kilometrski razdalji deveta v absolutni konkurenci in četrta med Slovenkami s časom 2;51:32. Letos se želi spustiti pod dve uri in 50 minut. "Priprave so potekale odlično, v zadnjih dveh dneh pa moram le še počivati in pojesti res ogromno ogljikovih hidratov, česar se veselim," pravi zmagovalka letošnjega teka Wings for Life.

Osrednji slovenski favorit na kraljevski razdalji pa je seveda Primož Kobe, ki je lani v napetem finišu za sekundo izboljšal slovenski rekord Romana Kejžarja iz leta 1998. Nova najboljša znamka je zdaj 2;18:21. "Letos imam dvajseto obletnico svojega prvega maratona, ki sem ga odtekel prav tu v Ljubljani. V nedeljo bo moj šesti ljubljanski na 42 kilometrov, vmes sem tekel tudi na 21 in 10 kilometrov. V čast mi je, da lahko še vedno tekmujem na taki ravni, s tako vrhunskimi atleti, na progi pa se bom potrudil, da bom hitrejši kot lani. Vsaj za sekundo," je napovedal Novomeščan.

Najboljši rezultati slovenskih tekačev: Moški Ženske 42 km Primož Kobe 2024 2;18:21 Helena Javornik 1998 2;32:33 21 km Primož Kobe 2010 1;04:55 Helena Javornik 2002 1;11:45 10 km Vid Botolin 2024 29:54 Klara Lukan 2024 31:49

