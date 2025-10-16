Vaščani so ga že imeli za norega, zdaj bo napadel Guinnessov rekord

Eden od zanimivejših tekačev, ki se bodo v nedeljo podali na 42-kilometrsko traso 29. NLB Ljubljanskega maratona je zagotovo Anže Zavrl, harmonikar narodnozabavnega ansambla Gadi. Zavrl želi postati prvi, ki bo naporno kraljevsko tekaško disciplino pretekel s harmoniko. Želi se vpisati tudi v Guinnessovo knjigo rekordov, zato bo moral na harmoniko igrati ves čas teka. To je namreč ena od zahtev slavne knjige rekordov.

"Če je med Guinnessovimi rekordi tudi najhitrejši maraton, pretečen v spidermanovi obleki, potem je moj poskus dovolj resen," pravi Anže Zavrl. "Morda moja prisotnost komu tudi ne bo preveč všeč, v smislu tega, da moja glasba ne bo čisto po njegovem okusu, ampak glasba bo tokrat tudi na progi in ne samo ob njej," je še dejal tekač, ki se mu zdi povezava dveh strasti, športa in glasbe, povsem logična.

Glasbenih želja najbrž le ne bo sprejemal

"Nabor sklad je že narejen, malo pa sem se hecal, da po 35. kilometru sprejemam glasbene želje. To sem sicer resnično rekel v hecu, a sem dobil številne predloge za glasben izbor. V resnici pa nisem prepričan, ali bom takrat sploh še zmožen sprejemati glasbene želje, kaj šele jih izpolnjevati," se je še pošalil glasbenik tekač, ki se bo podviga lotil s posebno, novo harmoniko Maratoniko, a ta zaradi pravil Guinnessove knjige rekordov ni prav nič lažja, kot vsaka klasična diatonična harmonika.

Z inštrumentom se je tudi pripravljal na podvig, pravi: "Da, pripravljal sem se s harmoniko, in vesel sem, da sem ta namen zdaj tudi javno obelodanil, saj so me imeli sovaščani v zadnjem času najbrž že za malo norega, ko so me videvali teči s harmoniko."

Trening, s katerim je begal sovaščane:

Že njegov četrti maraton, osebni rekord pa ni hec

Na Ljubljanskem maratonu bo tekel prvič, a to ne bo njegov prvi maraton. "V bistvu sem se Ljubljanskemu maratonu izogibal oziroma se mi je zaradi poškodb izmikal. Trikrat sem bil že prijavljen, pa se ga še nisem udeležil. Moj prvi maraton je bil v Parizu, potem v Rimu in letos v Pragi. Vse se je 'poklopilo', v Pragi sem dobil to idejo za tek s harmoniko in le kje drugje, kot v Ljubljani, bi bilo bolj primerno napasti ta rekord."

Maratonski izziv je napovedal letos in to z vrha Triglava:

Ljubitelje skupine Gadi je Zavrl v zadnjih letih osupnil s temeljito telesno preobrazbo. S športom in premišljeno prehrano je izgubil več kot 20 odvečnih kilogramov, tek pa ga je povsem posrkal v zadnjem letu in pol. Do svojega 40. leta želi preteči deset maratonov in opraviti tudi Ironman, seveda brez harmonike. Da se je v kratkem času razvil v silno resnega tekača, pa potrjuje tudi njegov osebni rekord na maratonski razdalji, ki znaša tri ure in 27 minut.

S harmoniko bo šlo vendarle nekoliko počasneje, računa, da bi moral ljubljansko 42-kilometrsko traso opraviti v štirih urah. Kot vsi udeleženci 29. NLB Ljubljanskega maratona bo tudi Anže Zavrl zelo vesel navijaške podpore ob progi.

