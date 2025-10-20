Kdo so znani Slovenci, ki so tekli na ljubljanskem maratonu?

Na letošnjem 29. Ljubljanskem maratonu, ki se ga je udeležilo največje število ljudi do zdaj, je teklo kar nekaj znanih imen. Tekači so izboljšali kar nekaj rekordov, med njimi je padel tudi Guinnessov rekord z igranjem harmonike. Poiskali smo nekaj slovenskih tekačev in tekačic, ki so svoje tekaške podvige delili tudi na družbenih omrežjih.

Letošnjega Ljubljanskega maratona se je udeležilo več kot 19 tisoč tekačev iz 84 držav.

Anže Zavrl, glasbenik in član skupine Gadi, podrl Guinnessov rekord

Posebnega podviga se je na letošnjem Ljubljanskem maratonu lotil glasbenik in član skupine Gadi Anže Zavrl, ki je maratonsko razdaljo 42 kilometrov in 195 metrov premagal v štirih urah, 42 minutah in 45 sekundah ter ob tem ves čas igral posebno za tek prilagojeno diatonično harmoniko (frajtonarico), ki jo je poimenoval Maratonka.

"Ena harmonika, en cilj, 42 kilometrov teka, 100 skladb! Uspelo je! Hvala vsem! Na hitro se javljam, da izlijem res vso HVALEŽNOST, ki jo čutim do vseh, ki ste me podpirali in mi čestitali! Naj živijo slovenska glasba, harmonika in šport," je v objavi po velikem dosežku zapisal novi svetovni in Guinnessov rekorder Zavrl.

Anže Zavrl iz skupine Gadi je ves čas maratona igral na diatonično harmoniko. Foto: Franci

Člana Ansambla Saše Avsenika sta strastna tekača

Strastna in predvsem redna tekača sta tudi člana Ansambla Saša Avsenika, pevka Lucija Selak in klarinetist Tommy Budin. Oba sta se spoprijela s polmaratonsko razdaljo (21 kilometrov in 98 metrov) in jo tudi uspešno pretekla.

Budin je zabeležil čas 1:26:28, medtem ko je Selak polmaraton od svojega lanskega dosežka izboljšala za 17 minut. Želela se je spustiti tudi pod dve uri, kar ji je s časom 1:52:41 tudi uspelo.

Foto: Instagram/Lucija Selak

Televizijska voditeljica Katarina Braniselj odlična na maratonski razdalji

Televizijska voditeljica na Planet TV Katarina Braniselj je znana po tem, da rada sede na cestno kolo, poleg tega pa je tudi redna tekačica. Ljubljanski maraton je pretekla v odličnem času treh ur, 12 minut in osem sekund.

Voditeljica poročil Katarina Braniselj je maratonsko razdaljo premagala v odličnem času. Foto: Mediaspeed

S polmaratonsko razdaljo opravil tudi televizijski voditelj in komik Rok Škrlep

Polmaratonsko razdaljo je pretekel tudi televizijski voditelj (voditelj Malih sivih celic) in komik Rok Škrlep, ki je 21-kilometrsko progo po Ljubljani premagal v eni uri, 56 minutah in 28 sekundah.

Cilj na maratonu dosegel tudi evropski poslanec Matej Tonin

Nekdanji predsednik stranke NSi in minister ter trenutno poslanec Evropskega parlamenta Matej Tonin se je v Ljubljani lotil izziva na deset kilometrov. "Za teh deset kilometrov sem si zadal cilj, da jih pretečem v manj kot 45 minutah, in uspelo mi je. 43 minut in 43 sekund," je v posnetku s terena povedal Tonin, ki je bil z rezultatom vidno zadovoljen in ni skrival ponosa.

Na 29. Ljubljanskem maratonu so dosegli tudi največjo udeležbo v zgodovini dogodka – več kot 19 tisoč tekačev v nedeljo in skupaj 29 tisoč tekačev v dveh dneh, so sporočili organizatorji.

Padali so novi rekordi na 21- in desetkilometrski razdalji

Zmagovalec maratona je Etiopijec Abadi Gebresilase Haftamu, ki je slavil s časom 2:06:52. Med ženskami pa je zmagala Tigist Gezahagn Menigstu s časom 2:22:45. Najboljšo slovensko znamko na maratonu je znova podrl najboljši slovenski maratonec Primož Kobe. Zmagovalca teka na desetkilometrski razdali sta postala Klara Lukan (30:54) in njen sotekmovalec iz Kladivarja Vid Botolin (29:44), ki sta postavila tudi nov rekord proge. Izjemen dosežek je uspel tudi Janu Kokalju, ki je s časom 1:02:59 postavil nov rekord polmaratonske proge.

Fotogalerija 1 / 69 / 69

Poglejte si še: