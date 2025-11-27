Črni petek ali dan brez nakupov: na katero stran se nagibate?

Te dni nas zasipajo z nakupovalnimi dogodki pod okriljem Črnega petka, ki se je po svetu že pred desetletji razširil iz potrošniške meke - ZDA. Kot antipod vznikajo alternative, kot je Dan brez nakupa, za katere se zdi, da dobivajo vse več privržencev, ki se borijo proti prekomerni potrošnji.

Prekomerna potrošnja – bodisi na družbenih omrežjih, spletnih nakupovalnih platformah in v fizičnih trgovinah – je stalen trend zadnjih nekaj let, ki ga je še poslabšal vzpon družbenih omrežij, vplivnežev, pogostih ponudb in trženjskih kampanj. Veliki nakupovalni dogodki, kot je Črni petek, ki bo jutri in bo začel letno praznično nakupovalno sezono, so težavo še poslabšali, piše Euronews. Črni petek, ki zdaj traja več dni, ponekod ves teden, vključno s kibernetskim ponedeljkom, dodatno spodbujajo potrošnjo.

Kot odgovor nastajajo protipotrošniška gibanja, med njimi Dan brez nakupa, ki poteka na isti dan kot Črni petek. Udeležence poziva, naj 24 ur ničesar ne kupijo tako na spletu kot v živo, da bi opozorili na škodljive učinke potrošništva, odpadke in ogljični odtis. Ozavešča o ponovni uporabi in dobrodelnih organizacijah za rabljene izdelke, ki preprečujejo, da bi predmeti končali na odlagališčih, hkrati pa pomagajo gospodinjstvom z nizkimi dohodki.

Gibanje, ki ga je leta 1992 začel Ted Dave, se je razširilo v več kot 60 držav. Spodbuja trajnost, ponovno uporabo, dobrodelnost ter nekomercialne dejavnosti, kot so druženje in sodelovanje na dogodkih v skupnosti.

Proti velikim korporacijam

Letočnji Črni petek je sprožil še več polemik in bojkotov, denimo dan 'Ne kupujemo tega' in 'Naj Amazon plača'. Protesti ciljajo na velike korporacije kot so Amazon, Home Depot in Target. Nanje so usmerjeni zaradi kršitev delavskih pravic ter podpore, ki jo verige izkazujejo donaldu Trumpu, pa tudi zaradi družbene neenakosti. Protesti pozivajo k podpori lokalnih, trajnostnih malih podjetij.

"Amazon že leta duši pravico delavcev do demokracije na delovnem mestu v sindikatu in podpira avtoritarne politične osebnosti. Njegov model poglablja neenakost in spodkopava temeljne pravice delavcev do organiziranja, kolektivnega pogajanja in zahtev za varna in pravična delovna mesta," je v sporočilu za javnost dejala Christy Hoffman, generalna sekretarka sindikata UNI Global.

Javnost razdeljena

Nekateri uporabniki družbenih omrežij se s konceptom varčnosti, premišljene porabe, kulture varčevanja in trajnostnega nakupovanja strinjajo.

Drugi bolj spadajo v tabor 'You only live once' - YOLO (Samo enkrat se živi) in kulturo majhnih poslastic. Verjamejo, da se zato, ker so večji življenjski cilji, kot sta nakup hiše in varčevanje za upokojitev, za večino mlajših generacij nedosegljivi, nad manjšimi poslasticami, kot so nakupovalni pohodi, ne bi smeli zgražati.