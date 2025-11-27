Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Četrtek,
27. 11. 2025,
10.58

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
gibanje bojkot trgovina dan brez nakupov črni petek potrošništvo

Četrtek, 27. 11. 2025, 10.58

9 minut

Črni petek ali dan brez nakupov: na katero stran se nagibate?

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Dan brez nakupov | Kot odgovor na Črni petek nastajajo protipotrošniška gibanja, med njimi Dan brez nakupa, ki poteka na isti dan kot Črni petek. Udeležence poziva, naj 24 ur ničesar ne kupijo tako na spletu kot v živo, da bi opozorili na škodljive učinke potrošništva, odpadke in ogljični odtis. | Foto Shutterstock

Kot odgovor na Črni petek nastajajo protipotrošniška gibanja, med njimi Dan brez nakupa, ki poteka na isti dan kot Črni petek. Udeležence poziva, naj 24 ur ničesar ne kupijo tako na spletu kot v živo, da bi opozorili na škodljive učinke potrošništva, odpadke in ogljični odtis.

Foto: Shutterstock

Te dni nas zasipajo z nakupovalnimi dogodki pod okriljem Črnega petka, ki se je po svetu že pred desetletji razširil iz potrošniške meke - ZDA. Kot antipod vznikajo alternative, kot je Dan brez nakupa, za katere se zdi, da dobivajo vse več privržencev, ki se borijo proti prekomerni potrošnji.

Prekomerna potrošnja – bodisi na družbenih omrežjih, spletnih nakupovalnih platformah in v fizičnih trgovinah – je stalen trend zadnjih nekaj let, ki ga je še poslabšal vzpon družbenih omrežij, vplivnežev, pogostih ponudb in trženjskih kampanj. Veliki nakupovalni dogodki, kot je Črni petek, ki bo jutri in bo začel letno praznično nakupovalno sezono, so težavo še poslabšali, piše Euronews. Črni petek, ki zdaj traja več dni, ponekod ves teden, vključno s kibernetskim ponedeljkom, dodatno spodbujajo potrošnjo.

Kot odgovor nastajajo protipotrošniška gibanja, med njimi Dan brez nakupa, ki poteka na isti dan kot Črni petek. Udeležence poziva, naj 24 ur ničesar ne kupijo tako na spletu kot v živo, da bi opozorili na škodljive učinke potrošništva, odpadke in ogljični odtis. Ozavešča o ponovni uporabi in dobrodelnih organizacijah za rabljene izdelke, ki preprečujejo, da bi predmeti končali na odlagališčih, hkrati pa pomagajo gospodinjstvom z nizkimi dohodki.

Gibanje, ki ga je leta 1992 začel Ted Dave, se je razširilo v več kot 60 držav. Spodbuja trajnost, ponovno uporabo, dobrodelnost ter nekomercialne dejavnosti, kot so druženje in sodelovanje na dogodkih v skupnosti.

skladišče podjetja Amazon
Novice Amazon obvestil zaposlene, da jih bo počasi nadomestila umetna inteligenca

Proti velikim korporacijam

Letočnji Črni petek je sprožil še več polemik in bojkotov, denimo dan 'Ne kupujemo tega'  in 'Naj Amazon plača'. Protesti ciljajo na velike korporacije kot so Amazon, Home Depot in Target. Nanje so usmerjeni zaradi kršitev delavskih pravic ter podpore, ki jo verige izkazujejo donaldu Trumpu, pa tudi zaradi družbene neenakosti. Protesti pozivajo k podpori lokalnih, trajnostnih malih podjetij.

"Amazon že leta duši pravico delavcev do demokracije na delovnem mestu v sindikatu in podpira avtoritarne politične osebnosti. Njegov model poglablja neenakost in spodkopava temeljne pravice delavcev do organiziranja, kolektivnega pogajanja in zahtev za varna in pravična delovna mesta," je v sporočilu za javnost dejala Christy Hoffman, generalna sekretarka sindikata UNI Global.

Javnost razdeljena

Nekateri uporabniki družbenih omrežij se s konceptom varčnosti, premišljene porabe, kulture varčevanja in trajnostnega nakupovanja strinjajo.

Drugi bolj spadajo v tabor 'You only live once' - YOLO (Samo enkrat se živi) in kulturo majhnih poslastic. Verjamejo, da se zato, ker so večji življenjski cilji, kot sta nakup hiše in varčevanje za upokojitev, za večino mlajših generacij nedosegljivi, nad manjšimi poslasticami, kot so nakupovalni pohodi, ne bi smeli zgražati.

Slovenija, moja dežela
Mnenja Majda Širca: Kult potrošništva
Tim Sweeney
Novice Ameriški bogataš druge bogataše obtožuje, da so pokleknili pred Donaldom Trumpom
Avtomat za vračilo embalaže, kavcijski sistem
Novice Bi kavcijski sistem potrošnike še dodatno obremenil?
trgovina, lažna trgovina
Novice Razkrivamo seznam trgovin, kjer vas bodo ogoljufali po dolgem in počez

gibanje bojkot trgovina dan brez nakupov črni petek potrošništvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.