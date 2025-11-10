Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Taja Kaja Cekuta

Ponedeljek,
10. 11. 2025,
Kako hojo narediti še učinkovitejšo? Novi trend zdravega življenja.

Taja Kaja Cekuta

Foto Shutterstock

Gibanje

Foto: Shutterstock

Hoja je ena najbolj naravnih in dostopnih oblik gibanja. Krepi srčno-žilni sistem, izboljšuje razpoloženje in pomaga ohranjati zdravo telesno težo. Toda v svetu, kjer iščemo vedno nove načine, kako vadbo narediti še učinkovitejšo, je hoja dobila nadgradnjo, ki vključuje uteži. Ta trend je v zadnjem letu postal pravi hit med ljubitelji zdravega življenjskega sloga, saj povezuje preprostost gibanja z dodatnim izzivom za telo.

Kaj je hoja z utežmi? 

Gre za navadno hojo, pri kateri dodamo lahke uteži na zapestjih ali gležnjih, ali pa uporabljamo uteži v rokah, kot so ročne utežke ali posebni telovadni jopiči z obtežitvijo. Uteži ne smejo biti pretežke, saj cilj ni napor kot pri treningu moči, temveč rahlo povečanje odpora, ki pospeši srčni utrip in aktivira več mišic.  

Foto: Shutterstock

Zakaj deluje? 

Z dodatnimi utežmi telo porabi več energije, kar pomeni: 

  • več kalorij: že en kilogram dodatne teže lahko poveča porabo energije, 
  • več mišične aktivacije: še posebej v rokah, ramenih in jedru, 
  • boljša drža: zaradi večje zavesti o gibanju in ravnotežju, 
  • učinkovitejša hoja kot vadba: tudi krajši sprehodi postanejo pravi trening. 

Foto: Shutterstock

Kako začeti? 

Začnite z manjšo obremenitvijo. Dovolj je en kilogram na zapestjih ali gležnjih. 

Ohranite pravilno držo. Hrbet naj bo raven, ramena sproščena. 

Izogibajte se sunkovitih gibov. Uteži naj dodajo upor, ne obremenitve sklepov. 

Dodajte tempo ali klanec. Rahla nagnjena pot poveča učinek tudi brez večje teže. 

Poslušajte telo. Če začutite napetost v sklepih, zmanjšajte uteži ali pogostost. 

Foto: Shutterstock

Novi trend, ki združuje umirjenost in moč 

Hoja z utežmi postaja priljubljena med tistimi, ki si želijo učinkovito, a ne stresno obliko gibanja. Pritegne predvsem ljudi, ki ne marajo tipičnih fitnes treningov, a želijo vseeno graditi moč in vzdržljivost. Z njo lahko povežemo tudi elemente mirnega gibanja, ki daje pozornost na dihanje, okolico in občutek moči v telesu. 

Ta trend se odlično ujema z današnjim tempom življenja, saj ne zahteva posebne opreme ali časa, le malo domiselnosti in želje po napredku. Hoja ostaja preprosta, le nekoliko bolj učinkovita, zavestna in sodobna. 

Foto: Shutterstock

