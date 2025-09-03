Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Sreda,
3. 9. 2025,
19.08

Osveženo pred

50 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
beljakovine trening zdravo življenje prehrana

Sreda, 3. 9. 2025, 19.08

50 minut

Redno trenirate? Potem v svoj jedilnik vključite ta živila.

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
zdravo življenje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Redna telesna vadba potrebuje tudi uravnoteženo prehrano, ki telesu zagotovi dovolj energije za treninge ter hranil za regeneracijo mišic. Poleg tega prava izbira živil pomaga ohranjati stabilno raven energije in podpira imunski sistem. V nadaljevanju članka vam razkrivamo, katera živila je smiselno vključiti v svoj jedilnik, če trenirate večkrat tedensko.

Jajca 

So odličen vir beljakovin, ki jih lahko zlahka vključite v svoj jedilnik. Vsebujejo aminokisline, ki pospešujejo regeneracijo mišic po vadbi. Rumenjak je bogat z vitaminoma B in D ter zdravimi maščobami, ki so pomembne za hormonsko ravnovesje in energijo. 

Grški jogurt 

Ta okusni dodatek k zajtrku ali h kateremu drugemu obroku vsebuje veliko beljakovin in probiotikov, ki skrbijo za zdravo prebavo. Ker vsebuje več beljakovin kot navaden jogurt, pomaga pri občutku sitosti ter podpira gradnjo mišične mase.  

Sladoled, jogurt, borovnice | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Zrnati sir 

Zrnati sir oziroma cottage sir je bogat mlečni izdelek z nizko vsebnostjo maščob. Posebej priljubljen pa je ravno med športniki, saj vsebuje počasneje prebavljivo beljakovino, ki telesu zagotavlja dolgotrajno preskrbo z aminokislinami, zato je odličen tudi kot večerni obrok. 

Oreščki 

Mandeljni, orehi, lešniki in indijski oreščki so polni zdravih maščob, beljakovin in mineralov, kot sta magnezij in cink. Ti podpirajo mišično funkcijo, zmanjšujejo vnetja po vadbi in skrbijo za zdravo srce. Zaradi visoke energijske vrednosti pa jih je treba uživati v zmernih količinah. 

Zelenolistna zelenjava 

Špinača, blitva, ohrovt in rukola so bogati z železom, kalcijem, vlakninami in antioksidanti. Pomagajo pri tvorbi energije, zmanjšujejo stres ter pospešujejo regeneracijo po napornih treningih. 

zelena, zelenjava | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Puranje in piščančje prsi 

Pusto meso perutnine je vir kakovostnih beljakovin in vitaminov skupine B, ki sodelujejo pri pretvorbi hrane v energijo. Zaradi nizke vsebnosti maščob so odlična izbira za lahke, a hkrati hranljive obroke. 

Banane 

Eden najboljših virov hitro dostopnih ogljikovih hidratov. So popoln prigrizek pred vadbo, saj zagotavljajo energijo, hkrati pa vsebujejo kalij, ki pomaga preprečevati mišične krče. 

Banane | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Preberite še:

zdrava prehrana
Trendi Ste slabe volje? Morda je razlog na vašem krožniku.
zdravo življenje, šport. telovadba, hujšanje
Trendi To je resnica, kako telovadba vpliva na izgubo kilogramov
pozitivna jutra
Trendi Nasveti za lepši začetek dneva, tudi če vstajanje ni vaša najljubša stvar
beljakovine trening zdravo življenje prehrana
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.