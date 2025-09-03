Redna telesna vadba potrebuje tudi uravnoteženo prehrano, ki telesu zagotovi dovolj energije za treninge ter hranil za regeneracijo mišic. Poleg tega prava izbira živil pomaga ohranjati stabilno raven energije in podpira imunski sistem. V nadaljevanju članka vam razkrivamo, katera živila je smiselno vključiti v svoj jedilnik, če trenirate večkrat tedensko.

Jajca

So odličen vir beljakovin, ki jih lahko zlahka vključite v svoj jedilnik. Vsebujejo aminokisline, ki pospešujejo regeneracijo mišic po vadbi. Rumenjak je bogat z vitaminoma B in D ter zdravimi maščobami, ki so pomembne za hormonsko ravnovesje in energijo.

Grški jogurt

Ta okusni dodatek k zajtrku ali h kateremu drugemu obroku vsebuje veliko beljakovin in probiotikov, ki skrbijo za zdravo prebavo. Ker vsebuje več beljakovin kot navaden jogurt, pomaga pri občutku sitosti ter podpira gradnjo mišične mase.

Foto: Shutterstock

Zrnati sir

Zrnati sir oziroma cottage sir je bogat mlečni izdelek z nizko vsebnostjo maščob. Posebej priljubljen pa je ravno med športniki, saj vsebuje počasneje prebavljivo beljakovino, ki telesu zagotavlja dolgotrajno preskrbo z aminokislinami, zato je odličen tudi kot večerni obrok.

Oreščki

Mandeljni, orehi, lešniki in indijski oreščki so polni zdravih maščob, beljakovin in mineralov, kot sta magnezij in cink. Ti podpirajo mišično funkcijo, zmanjšujejo vnetja po vadbi in skrbijo za zdravo srce. Zaradi visoke energijske vrednosti pa jih je treba uživati v zmernih količinah.

Zelenolistna zelenjava

Špinača, blitva, ohrovt in rukola so bogati z železom, kalcijem, vlakninami in antioksidanti. Pomagajo pri tvorbi energije, zmanjšujejo stres ter pospešujejo regeneracijo po napornih treningih.

Foto: Shutterstock

Puranje in piščančje prsi

Pusto meso perutnine je vir kakovostnih beljakovin in vitaminov skupine B, ki sodelujejo pri pretvorbi hrane v energijo. Zaradi nizke vsebnosti maščob so odlična izbira za lahke, a hkrati hranljive obroke.

Banane

Eden najboljših virov hitro dostopnih ogljikovih hidratov. So popoln prigrizek pred vadbo, saj zagotavljajo energijo, hkrati pa vsebujejo kalij, ki pomaga preprečevati mišične krče.

Foto: Shutterstock

