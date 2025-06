V svetu, kjer nenehno iščemo vzroke za nihanje razpoloženja in slabše počutje, pogosto spregledamo enega ključnih dejavnikov – prehrano. Ni pomembno le, kaj jemo, temveč tudi kako, kdaj in zakaj. Hrana ni zgolj vir energije, temveč tudi pomemben gradnik naše čustvene stabilnosti. Lahko nas pomirja, spodbuja ali pa tiho ruši.

Hrana ni samo gorivo, je sporočilo telesu

Prehrana močno vpliva na naše možgane. Če pogosto jemo predelano hrano, polno sladkorja, soli in nezdravih maščob, lahko sčasoma poškodujemo področje možganov, ki skrbi za spomin in čustveno stabilnost. Zato se včasih počutimo slabo, ne da bi točno vedeli, zakaj, v knjigi The Science of Nutrition navaja angleška nutricionistka Rhiannon Lambert.

Razlog se velikokrat skriva v prehrani. Foto: Shutterstock

Po drugi strani pa ima prehrana, ki temelji na polnovrednih živilih, kot so zelenjava, sadje, stročnice in zdrave maščobe, povsem nasproten učinek. Pomaga telesu, da ostane v ravnovesju, in možganom, da delujejo bolj jasno in mirno, poudarja nutricionistka.

V svoj vsakdan vključite zelenjavo. Foto: Shutterstock

Kaj ima z vsem tem serotonin (hormon sreče)?

Serotonin ni samo beseda, ki jo povezujemo z dobrim razpoloženjem. To je dejansko kemični prenašalec, ki skrbi, da možgani učinkovito komunicirajo. Kar 95 odstotkov serotonina nastane v našem črevesju. In to pomeni, da je tisto, kar pojemo, neposredno povezano s tem, kako se počutimo.

Dobra hrana pomeni dobro počutje. Foto: Shutterstock

Če imamo nizko raven serotonina, pogosto posegamo po sladkarijah, ker nam za kratek čas res dvignejo energijo. A hitro sledi padec, tako energijski kot tudi čustveni in mentalni. Telo si spet zaželi še več sladkega in tako se ujamemo v začaran krog, iz katerega težko pridemo.

Slaba hrana pomeni slabo počutje. Foto: Shutterstock

Zakaj nas hrana lahko izčrpa?

Če zjutraj pojemo bel kruh ali kosmiče, polne sladkorja, se raven sladkorja v krvi hitro dvigne in nato tudi hitro pade. Po eni uri smo brez energije, nervozni, mogoče celo malo otožni. Posežemo po piškotu ali tortici in zgodba se ponovi.

To nutricionistka Rhiannon Lambert imenuje glukozni tobogan, ki pomeni hitri dvig in še hitrejši padec sladkorja v krvi. In vsakič, ko to ponovimo, postaja naše razpoloženje manj stabilno.

Ste tudi vi velikokrat brez energije? Mogoče je razlog na vašem krožniku. Foto: Shutterstock

Kako izstopiti iz tega cikla?

Rešitev je po navedbah nutricionistke izbira hrane, ki energijo sprošča počasneje. Sliši se preprosto, vendar je razumljivo, da je včasih besede težko pretvoriti v dejanja.

Vseeno pa vam lahko to hitro uspe, če začnete z majhnimi koraki. Belo moko zamenjajte za polnozrnato. V svojo prehrano dodajte zelenjavo, oreščke in lečo, torej sestavine, ki vam bodo dale stabilnost.

Pomembno je predvsem, kako začnemo dan, zato naj bo zajtrk obogaten z vlakninami in beljakovinami, ne pa s sladkorjem.

Vaš zajtrk naj vsebuje veliko beljakovin in zdravih maščob. Foto: Shutterstock

Hrana kot tihi zaveznik

Telo se želi počutiti dobro! Če mu damo pravo podporo, nam to pokaže zelo hitro. Hrana ni sovražnik, ni kazen in ni test discipline. Je priložnost, da se vsak dan spomnimo nase. Da se slišimo. Da si damo nekaj, zaradi česar nismo raztreseni, ampak pomirjeni.

Hrana ni naš sovražnik. Foto: Shutterstock

Preberite še: