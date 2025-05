Zdravo telo je cilj skoraj vsakega posameznika, saj brez tega ni kakovostnega življenja. Ampak kaj sploh pomeni imeti zdravo telo? To ni zgolj vitka postava, temveč rezultat več pomembnih dejavnikov, med katerimi ima prehrana eno najpomembnejših vlog. Kljub temu se v zadnjih letih vse pogosteje pojavlja trend preskakovanja obrokov, predvsem med mladimi, ki verjamejo, da bodo tako hitreje shujšali. Morda drži, da številka na tehtnici sprva hitro pade. Pa je to res način, ki ohranja telo zdravo in močno? Nikakor ne. Zakaj, vam razložimo v nadaljevanju.

Zajtrk je majhen obrok z veliko močjo

Obrok, ki ga najpogosteje preskočimo, je vsekakor zajtrk. A ravno ta ima izjemno pomembno vlogo pri uravnavanju telesne teže. Raziskave potrjujejo, da zajtrk pomaga ohraniti občutek sitosti čez dan in preprečuje prenajedanje v poznih urah. Tisti, ki dan začnejo s kakovostnim obrokom, imajo večje možnosti za dolgoročno ohranjanje zdrave teže, boljšo koncentracijo in stabilnejšo raven energije.

Ne izpuščajte zajtrka. Foto: Shutterstock

Preskakovanje obrokov ni rešitev, je tveganje

Če izpuščamo obroke, s tem povečamo tveganje za prenajedanje, nihanje razpoloženja in celo razvoj motenj hranjenja. Res je, da nekatere diete temeljijo na načelih občasnega posta in lahko pripeljejo do hitre izgube teže, a večinoma gre za rešitve, ki jih je težko vzdrževati. Dolgotrajna sprememba teže in počutja temelji na uravnoteženi in raznoliki prehrani, redni telesni aktivnosti, dobrem spancu in obvladovanju stresa. Diete, ki vas prisilijo v nenaravno rutino, niso dolgoročna rešitev.

Dolgoročna rešitev je ključna. Foto: Shutterstock

Večerja ali nič? Ko je na voljo le zmrznjena pica

Kaj narediti, ko se zvečer znajdete pred odprto skrinjo in imate na voljo le zmrznjeno pico? Jo pojesti ali raje preskočiti večerjo? Odgovor je preprost: vedno je boljša izbira pojesti nekaj kot nič. Telo potrebuje energijo za delovanje, tudi če obrok ni popoln. Če ste v dilemi, dodajte pici vsaj nekaj sveže zelenjave, če jo imate pri roki, in jo pojejte z zavedanjem, da gre za izjemo.

Včasih moramo sprejeti tudi izjeme. Foto: Shutterstock

"Fasting" oziroma postenje: komu koristi in komu škodi?

Različne oblike postenja so danes zelo priljubljene, a niso primerne za vsakogar. Nekateri posamezniki se z njim odlično počutijo, drugi pa poročajo o utrujenosti, razdražljivosti in prenajedanju.

Metoda 16:8

To je ena najpogostejših oblik postenja, pri kateri jeste v času osmih ur (na primer od 12. do 20. ure), nato pa 16 ur ne jeste. Primerna je za tiste, ki že naravno nimajo apetita zjutraj, a jo je vseeno treba izvajati premišljeno. Znotraj prehranskega okna mora biti prehrana hranilna in raznolika.

Dieta 5:2

Pet dni v tednu jeste običajno, dva dneva pa zmanjšate vnos kalorij na okoli 500 do 600. Ta metoda je lahko učinkovita, a neprimerna za ljudi z zgodovino motenj hranjenja ali tiste, ki se borijo z nihajočo energijo.

Alternativno postenje

En dan jeste normalno, naslednji dan pa zelo malo ali nič. Gre za bolj ekstremno obliko, ki jo je težko dolgoročno vzdrževati in pogosto vodi do občutka pomanjkanja.

Poiščite način prehranjevanja, ki ga boste lahko vzdrževali na daljši rok. Foto: Shutterstock

Kako najti pot, ki ni modna muha?

Če želite izgubiti kilograme in obenem ostati zdravi, poiščite pot, ki se ujema z vašim načinom življenja in vam ne povzroča stresa. Cilj naj ne bo popolnost, ampak ravnovesje. To pomeni: redni obroki, gibanje, dober spanec in čim manj obsesivnega štetja kalorij. Zdravo telo ni rezultat odrekanja, ampak doslednosti in skrbi zase.

Cilj je najti ravnovesje. Foto: Shutterstock

