Tedenski jedilnik: zakaj je koristno, da obroke načrtujemo vnaprej?

Ohranjanje zdravega življenjskega sloga marsikomu predstavlja težave, saj lahko nanj v hitrem tempu življenja hitro pozabimo. Zavedamo se, da se vsi srečujemo s stresnimi situacijami v življenju, ki zahtevajo vso našo pozornost, in ravno v takšnih trenutkih posežemo po nezdravih prigrizkih, hitri prehrani ali pa celo izpustimo obrok. Bistveno je, da živimo zdravo, tudi takrat, ko imamo polno glavo skrbi in obveznosti, saj je to koristno za naše telo, upočasnitev staranja, počutje in še marsikaj.

Ključ do zdravega prehranjevanja je sestavljanje tedenskih jedilnikov

Mogoče se sestavljanje tedenskih jedilnikov sliši zahtevno in zamudno. Nekaj časa si je treba vzeti, a ne veliko. Ni dvoma, da boste kljub sestavljanju jedilnika v dnevu imeli dovolj časa za preostale aktivnosti, zato ne odlašajte z načrtovanjem obrokov vnaprej.

Poskrbite, da bodo vaši obroki uravnoteženi tudi na delu. Foto: Shutterstock

Zakaj je dobro planirati tedenske obroke?

Planiranje obrokov za cel teden ima veliko prednosti. Telo vam bo hvaležno, saj boste jedli bolj zdravo in uravnoteženo. Med tem, ko se boste v službi spopadali s stresom, vam ne bo treba razmišljati o tem, kaj boste vzeli za malico iz trgovine, bo to čokolada in štručka ali pa bi raje celo naročili preko dostave. Če boste imeli obroke načrtovane vnaprej, si boste lahko brez težav pred spanjem vzeli 15 minut in sami pripravili malico za v službo, lahko tudi za več dni.

Prav tako bodo vaši nakupi bolj premišljeni, v trgovino vam ne bo treba hoditi vsak dan, temveč enkrat in takrat lahko kupite vse sestavine, ki jih boste potrebovali za pripravo obrokov. Na ta način se boste izognili nakupovanju po nepotrebnem ali pa celo nakupovanju z lačnim trebuhom, ki vas lahko vodi do vseh nezdravih polic. Ob dobri organizaciji boste imeli tudi več časa, ki ga lahko namenite športnim aktivnostim in s tem še dodatno poskrbite za svoje zdravje.

Načrtovanje obrokov vnaprej bo pripomoglo k bolj zdravemu življenjskemu slogu. Foto: Shutterstock

Kako se lotiti sestavljanja svojega jedilnika?

Sestavljanje tedenskih jedilnikov je zelo preprosto, vse, kar morate storiti, je, da si v nedeljo ali pa recimo v ponedeljek vzamete deset minut. V fizični beležki ali pa beležki na telefonu ustvarite zavihek jedilnik, kamor zapišete naslednje:

Tedenski jedilnik Ponedeljek ZAJTRK: KOSILO: VEČERJA: Torek ZAJTRK: KOSILO: VEČERJA: Sreda ZAJTRK: KOSILO: VEČERJA: Četrtek ZAJTRK: KOSILO: VEČERJA: Petek ZAJTRK: KOSILO: VEČERJA: Sobota ZAJTRK: KOSILO: VEČERJA: Nedelja ZAJTRK: KOSILO: VEČERJA:

Nato se lotite raziskovanja zdravih obrokov po spletu, knjigah, družbenih omrežjih in drugih virih. Zapišete, kaj vse si želite jesti čez teden ter vse to taktično vključite v jedilnik oziroma ustvarjeno tabelo. Na primer, če je na vašem seznamu želja kvinoja s piščancem in zelenjavo, lahko to jeste dva dni ali več. Tako boste, namesto da bi kuhali, prihranili nekaj časa, ki ga boste lahko posvetili drugim rečem.

Naj bo zelenjava del vaših krožnikov. Foto: Shutterstock

Naslednji korak je sestava spiska za trgovino. Na podlagi zapisanih jedi po dnevih napišite še sestavine, ki jih boste potrebovali. Ponedeljke izberite za obisk trgovine, kjer si priskrbite vse potrebne sestavine in pripravljeni ste na kuhanje zdravih obrokov. Še preden se odpravite v trgovino, pa poskrbite, da niste lačni, saj je lahko to velikokrat ovira pri nakupovanju zdravih živil.

Zdrav človek je srečen človek!

Poskrbite zase in za svoje telo, to je ključ do sreče vsakega posameznika. Če želimo biti v življenju zadovoljni, moramo biti v prvi vrsti zadovoljni sami s seboj, zato naj bo zdrav slog življenja rutina, ki jo boste z veseljem ohranjali iz dneva v dan.

Zdravje je na prvem mestu, zato skrbite zanj. Foto: Shutterstock

