V osrčju slikovitih Haloz, na terasi posestva Kobal, se je pred začetkom poletne sezone odvila edinstvena izkušnja, ki je povezala gibanje, dobro počutje in okus. Dogodek, ki je med vinograde privabil številne spletne vplivneže in predstavnike medijev, je obiskovalce najprej popeljal na dopoldansko jogo med trtami , sledil pa je piknik z razgledom – z jedmi, pripravljenimi iz izdelkov Slim&Fit in piknik linije Perutnine Ptuj.

Za kulinarični del je poskrbel priznani chef Matevž Božič, ki se lahko pohvali z izkušnjami iz Michelinovih restavracij, danes pa ustvarja pod lastno profesionalno znamko. Pripravil je raznolike jedi iz izdelkov piknik linije PP brez aditivov in z visoko vsebnostjo beljakovin – vse v duhu zdravega življenjskega sloga.

Sredi narave je bila danes predstavljena tudi linija šunk Slim&Fit, ki je od letos naprej v novi osveženi embalaži, vsebina pa je ostala enaka. Izdelki Slim&Fit slovijo po tem, da ponujajo popolno razmerje med okusom, hranilno vrednostjo in praktičnostjo za aktivne potrošnike. Nova embalaža in prenova prinašata s seboj tudi nov slogan, ki se glasi:

Foto: PERUTNINA PTUJ D.O.O.

NAHRANI SVOJO FORMO Z OKUSI, KI TI DAJO ZAGON

Strokovnjaki iz Centra Bodi zdravo so obiskovalcem ponudili praktične in motivacijske napotke za vzdrževanje zdravega življenjskega sloga. Poudarili so pomen treninga z utežmi kot ene najučinkovitejših oblik vadbe za ohranjanje mišične mase in kostne gostote, še posebej po 30. letu starosti. Spregovorili so tudi o povezavi med prehrano in regeneracijo, o pomembnosti zadostnega vnosa beljakovin pri hujšanju in pridobivanju mišične mase, ter opozorili, da je regeneracija – spanje, aktivni počitek, zmanjševanje stresa – ključni del napredka, ne le razvajanje.

Foto: PERUTNINA PTUJ D.O.O.

"Slim&Fit ni zgolj hrana – je simbol za vsakodnevne izbire, ki nas vodijo k večji vitalnosti, boljši formi in boljšemu počutju," je poudarila Brigita Selinšek, vodja blagovne znamke.





Foto: PERUTNINA PTUJ D.O.O. Dogodek ni bil le predstavitev izdelkov, temveč celovita izkušnja – aktivna, poučna in okusna. Ob dobri hrani, premišljeni vadbi in čudovitem okolju so se udeleženci znova povezali z idejo, da je skrb zase ena najpomembnejših odločitev sodobnega življenja.

Naročnik oglasnega sporočila je PERUTNINA PTUJ D. O. O.