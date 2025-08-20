Francoz brez dlake na jeziku: Na enodnevni dirki bi ga Pogačar uničil

Medtem ko je splošno znano, da je Jonas Vingegaard izjemen na tritedenskih dirkah, je, ko beseda nanese na največje enodnevne dirke, precej več neznank, saj se jih Danec sploh ne udeležuje. Pa bi, če bi se vseeno odločil za to možnost, bil uspešen tudi na terenu enodnevnih dirk?

Nekdanji francoski kolesar Stéphane Rossetto je v podkastu Bistrot Vélo na Eurosportu France brez dlake na jeziku možnosti danskega zvezdnika na svetovnem prvenstvu ali na zadnjem kolesarskem spomeniku sezone, na Lombardiji, ocenil kot nične.

"Pogačar bi ga na enodnevni dirki uničil," je prepričan Rossetto. "Svetovno prvenstvo ali Lombardija nista prva etapa Toura," je namignil Francoz, ki dvomi, da je Vingegaard sposoben zmagovati tudi na zahtevnejših enodnevnih preizkušnjah.

Povod za debato je bil Vingegaardov status nespornega favorita na Vuelti, ki se začne že to soboto in kjer njegovi dosežki niso vprašljivi, a se je pogovor hitro usmeril k vprašanju, ki zanima številne ljubitelje kolesarstva. Ali bi lahko Vingegaard nekoč izzval Pogačarja in Remca Evenepoela tudi na spomenikih in svetovnem prvenstvu?

ANKETA Ali lahko Jonas Vingegaard ogrozi Tadeja Pogačarja na največjih enodnevnih dirkah in svetovnem prvenstvu? Seveda lahko, zakaj ne? + 6,25 % 1 glasov

Ne, nobenih šans nima. + 62,50 % 10 glasov

Naj sploh poskusi, pa bomo videli. + 31,25 % 5 glasov Oddanih 16 glasov

Voditelj podcasta je odkrito priznal, da si želi doživeti prav to, a ga je gost oddaje hitro ustavil. "Enodnevne dirke niso etape na tritedenskih dirkah. Cestna dirka na letošnjem svetovnem prvenstvu v Kigaliju bo dolga več kot 250 kilometrov, kar pomeni od šest do sedem ur na kolesu. To je čisto drugačen šport. Vingegaard takšnega dirkanja preprosto ni navajen," je bil jasen Rossetti.

Foto: Guliverimage In res, Vingegaard se v zadnjih sezonah skoraj ne pojavlja na enodnevnih dirkah. Leta 2024 je nastopil le na Clásici San Sebastián, a je ni dokončal, medtem ko na svetovnem prvenstvu kot profesionalec sploh še nikoli ni startal. Enako velja za olimpijske igre.

"Videli smo, kaj se zgodi, ko kolesarji poskušajo prečkati ta most," je nadaljeval Rossetto. "Le redkim uspe in Vingegaard ni eden izmed njih. Na svetovnem prvenstvu bi vedno stavil proti njemu."

Tadej Pogačar je že večkrat napovedal, da bo konec septembra skušal ubraniti mavrično majico svetovnega prvaka, kaže pa tudi, da mu bo pot do novega naslova svetovnega prvaka skušal prekrižati prav Vingegaard, dobro znani tekmec z Dirke po Franciji.

Preberite še: