Avtor:
A. T. K.

Nedelja,
9. 11. 2025,
9.09

Nedelja, 9. 11. 2025, 9.09

Ekshibicijska dirke Kriterij Saitama

Jonas Vingegaard kljub padcu do zmage na kriteriju v Saitami #video

Avtor:
A. T. K.

Jonas Vingegaard Saitama | Jonas Vingegaard je zmagovalec ekshibicijske dirke v Saitami na Japonskem. | Foto A. S. O.

Jonas Vingegaard je zmagovalec ekshibicijske dirke v Saitami na Japonskem.

Foto: A. S. O.

Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard je zmagovalec ekshibicijskega kriterija Saitama, ki ga na v Tokiu na Japonskem organizira podjetje ASO, prireditelj Dirke po Franciji). Danec je kmalu po startu v dežju padel, a se pobral, vrnil v ospredje in na koncu dirko dobil v solo vožnji.

Ekshibicijski kriterij Saitama, ki je bolj namenjen popularizaciji kolesarstva na Japonskem kot na resnim tekmovalnim ambicijam, je že zgodaj zaznamoval padec, v katerega je bil vpleten nihče drug kot Jonas Vingegaard. Danec se je hitro pobral in skočil na kolo, pri vrnitvi v ospredje pa mu je pomagal 19-letni Italijan Davide Stella, član razvojne ekipe UAE Emirates Gen Z.

Vingegaard je kmalu po tem napadel in sprožil močan beg, v katerem se mu je pridružil tudi njegov nekdanji moštveni kolega Primož Roglič. Nekdanja ekipna sotekmovalca sta nekaj časa sodelovala, a v zaključku ni bilo dvoma o zmagovalcu.

Vingegaard je izkoristil trenutek, napadel Rogliča in sam prečkal ciljno črto. Rogliča je v zadnjem kilometru ujela zasledovalna skupina, v kateri sta bila tudi sprinterja Jonathan Milan, nosilec zelene majice na letošnjem Touru, in Kaden Groves, ki sta osvojila drugo in tretje mesto.

Kriterij Saitama poteka pod okriljem ASO, na njem pa so v preteklosti slavili številni zvezdniki: Chris Froome, John Degenkolb, Mark Cavendish, Alejandro Valverde in Tadej Pogačar, ki je spektakel tokrat izpustil.

