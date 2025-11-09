Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard je zmagovalec ekshibicijskega kriterija Saitama, ki ga na v Tokiu na Japonskem organizira podjetje ASO, prireditelj Dirke po Franciji). Danec je kmalu po startu v dežju padel, a se pobral, vrnil v ospredje in na koncu dirko dobil v solo vožnji.

Ekshibicijski kriterij Saitama, ki je bolj namenjen popularizaciji kolesarstva na Japonskem kot na resnim tekmovalnim ambicijam, je že zgodaj zaznamoval padec, v katerega je bil vpleten nihče drug kot Jonas Vingegaard. Danec se je hitro pobral in skočil na kolo, pri vrnitvi v ospredje pa mu je pomagal 19-letni Italijan Davide Stella, član razvojne ekipe UAE Emirates Gen Z.

Vingegaard je kmalu po tem napadel in sprožil močan beg, v katerem se mu je pridružil tudi njegov nekdanji moštveni kolega Primož Roglič. Nekdanja ekipna sotekmovalca sta nekaj časa sodelovala, a v zaključku ni bilo dvoma o zmagovalcu.

Vingegaard je izkoristil trenutek, napadel Rogliča in sam prečkal ciljno črto. Rogliča je v zadnjem kilometru ujela zasledovalna skupina, v kateri sta bila tudi sprinterja Jonathan Milan, nosilec zelene majice na letošnjem Touru, in Kaden Groves, ki sta osvojila drugo in tretje mesto.

🎥 Relive the final of the Tour de France J:COM Saitama Criterium and Jonas Vingegard’s win! 🇯🇵#SaitamaCriterium pic.twitter.com/iYZuvr1Cb9 — Tour de France™ (@LeTour) November 9, 2025

Kriterij Saitama poteka pod okriljem ASO, na njem pa so v preteklosti slavili številni zvezdniki: Chris Froome, John Degenkolb, Mark Cavendish, Alejandro Valverde in Tadej Pogačar, ki je spektakel tokrat izpustil.

