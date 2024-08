To živilo je ključ do lepote Victorie Beckham

Victoria Beckham je znana po svoji brezhibni koži in elegantnem videzu, kar deloma pripisuje svoji prehrani. Ena izmed ključnih sestavin njenega vsakodnevnega jedilnika je živilo, ki je obogateno z omega-3 maščobnimi kislinami, vitamini in minerali. Po tem lahko verjetno sklepate, da gre za lososa, ki ima številne pozitivne koristi za vaše telo in kožo. V nadaljevanju vam razkrijemo, zakaj ga je dobro vključiti v svojo prehrano.

Prednosti lososa

Losos je bogat z omega-3 maščobnimi kislinami, ki so bistvene za zdravje kože. Te maščobne kisline pomagajo zmanjševati vnetja in ohranjajo kožo hidrirano. Poleg tega losos vsebuje veliko beljakovin, ki so ključne za obnovo in rast celic, vključno s kožnimi celicami. Beljakovine so pomembne tudi za proizvodnjo kolagena, kar pa prispeva k čvrsti in elastični koži.

Foto: Shutterstock

Kakšen vpliv ima na kožo?

Redno uživanje lososa lahko izboljša strukturo kože, saj spodbuja nastajanje kolagena. Kolagen je ključna beljakovina, ki koži daje čvrstost in elastičnost. Z zadostno količino kolagena postane koža bolj odporna proti gubam in drugim znakom staranja. Omega-3 maščobne kisline v lososu pomagajo tudi pri zmanjševanju suhosti kože in ščitijo pred škodljivimi UV-žarki, ki so vsako leto močnejši.

Foto: Shutterstock

Druge zdravstvene koristi

Poleg koristi za kožo ima losos tudi številne druge zdravstvene prednosti. Redno uživanje lososa lahko pripomore k boljšemu delovanju možganov, saj omega-3 maščobne kisline igrajo pomembno vlogo pri kognitivnih funkcijah in duševnem zdravju. Losos prav tako podpira zdravje srca in ožilja, zmanjšuje tveganje za srčne bolezni in izboljšuje delovanje imunskega sistema.

Foto: Shutterstock

Nasveti za pripravo

Za maksimalne koristi je priporočljivo uživati divjega lososa, saj vsebuje višje koncentracije hranilnih snovi v primerjavi z gojenim lososom. Losos se lahko pripravi na različne načine – pečen, kuhan, na žaru ali surov v obliki sašimija ali sušija. Pomembno je tudi, da se losos kombinira z drugimi hranilno bogatimi živili, kot so zelenjava, cela zrna in zdrave maščobe, da se doseže uravnotežena in zdrava prehrana.

#salmonrecipe #janinelouise #philadelphiacreamcheese #bestoftiktokph #recipeshare ♬ original sound - Janine Louise @janinelouise_ Pan-fried salmon fillet with oh so creamy dill sauce! 🤤 Ingredients: 1 salmon fillet (skin removed) Salt Pepper Fresh Dill 1/2 Greek yogurt (plain) 1 tbsp Philadelphia Cream Cheese 1 whole fresh lemon 2 cloves of garlic (finely choppped) Procedure: Season salmon with lemon juice, salt, and pepper. In a hot pan with a hot oil, cook salmon fillet for at least 1.5 minutes on both sides and based with butter. Set aside. For the creamy dill sauce, add Greek yogurt, Philadelphia, cream cheese, garlic, chopped fresh dill, lemon juice, and salt and pepper to taste. Mix until there’s no lumps. Plate and serve salmon fillet drizzled with the creamy dill sauce on top. Cook some veggies like green beans to pair with the salmon. Enjoy! #easyrecipes

