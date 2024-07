Dermaplaning ali britje obraza: kakšne so njegove prednosti in slabosti?

Metoda, s katero bo vaš obraz postal bolj gladek in sijoč, se imenuje dermaplaning ali britje obraza, s katero odstranimo majhne dlačice, ki jih s prostim očesom velikokrat niti ne opazimo. Kljub temu lahko njihova odstranitev naredi veliko spremembo pri videzu kože in obstojnosti izdelkov, ki jih nanesemo nanjo. V nadaljevanju vam razkrijemo podrobnosti te priljubljene metode.

Kaj sploh je britje obraza?

Britje obraza je postopek odstranjevanja drobnih dlak in odmrlih kožnih celic s površine kože. V zadnjih letih je postalo priljubljeno med ženskami, saj omogoča gladko in sijočo kožo ter bolj enakomeren nanos ličil. To je tretma, ki ga lahko izvajate tudi sami doma.

Kako poteka britje obraza?

Britje obraza je preprost postopek, ki ga lahko izvajate doma ali v kozmetičnem salonu. Najprej temeljito očistite obraz, da odstranite vse nečistoče in ličila. Tega koraka vsekakor ne smete izpustiti, saj je higiena pri tej metodi zelo pomembna. Kožo lahko navlažite s tonikom ali vlažilno kremo, da se zmehča. Nato z nežnimi, kratkimi potezami britvice pod rahlim kotom odstranite dlake in odmrle kožne celice. Na koncu kožo navlažite z blagimi vlažilnimi sredstvi, da se pomiri in nahrani. Nanjo ne dodajajte intenzivnih kislin.

Britvica mora biti čista in primerna za izvajanje te metode. Foto: Shutterstock

Pozitivni učinki britja obraza

Britje obraza ima številne koristi. Odstranitev odmrlih kožnih celic in drobnih dlak daje koži gladek in svež videz, kar pripomore k sijoči koži. Po britju koža bolje absorbira serume in kreme, ličila pa se nanašajo bolj enakomerno in so obstojna dlje. Redno britje spodbuja regeneracijo kožnih celic, kar vodi do bolj zdrave in sijoče kože.

Kakšni so stranski učinki?

Čeprav je britje obraza varno, se lahko pojavijo nekateri stranski učinki. Koža lahko postane rdeča in razdražena, nepravilna uporaba britvice lahko povzroči majhne ureznine ali praske. Redko se lahko pojavijo tudi gostejše in trše dlačice.

Dermaplaning lahko opravite sami doma ali pa v kozmetičnem salonu. Foto: Shutterstock

Kdo je primeren za britje obraza?

Britje obraza je primerno za večino tipov kože, še posebej za tiste s suho ali luskasto kožo, neenakomerno teksturo kože in drobnimi obraznimi dlakami. Ni pa priporočljivo za ljudi z aktivnimi aknami, saj lahko ta postopek stanje še poslabša.

Ljudje z aktivnimi aknami niso primerni za postopek. Foto: Shutterstock

Priprava kože in njena nega po britju obraza

Da bi dosegli najboljše rezultate in zmanjšali tveganje za draženje, mora biti koža pred britjem čista in suha. Izogibajte se agresivnim pilingom. Uporabljajte ostro in čisto britvico ter delajte z nežnimi, kratkimi potezami v smeri rasti dlak. Po britju uporabite blag tonik in vlažilno kremo za pomiritev kože.

Preberite še: