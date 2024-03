Deset najboljših krtač za lase leta 2024

Lepi lasje so ključni del vsake ženske. Počutje je dokazano boljše, če so lasje oprani in urejeni. To pa lahko dosežete z njihovo redno nego. Del nege je tudi česanje, ki ga je treba izvajati vsakodnevno. Pazljivi morate biti pri izbiri krtače, saj vsaka krtača ni primerna za vsak tip las. V tem članku vam bomo razkrili, katere so najbolj priljubljene krtače v letu 2024, za kakšen tip las so primerne in kje jih lahko kupite.

Wet Brush Original

Zelo ugodna, a učinkovita je krtača Wet Brush Original, ki jo lahko kupite na spletni strani Notino za samo sedem evrov. Primerna je za vse tipe las, tako mokre kot suhe. To je krtača, ki je primerna za občutljive lase, saj je zelo nežna in lahkotna za uporabo. Zmanjšuje bolečino pri česanju in ščiti pred cepljenjem in lomljenjem konic.

Foto: Notino

Olivia Garden Fingerbrush Bloom

Krtačo znamke Olivia Garden lahko kupite na spletni strani Notino za 21,90 evra. Lahko jo kupite tudi v raznih frizerskih salonih po Sloveniji, na primer v Viki’s place. Brez bolečin obvladuje razčesavanje zapletenih las. Vsebuje mešanico merjaščevih in najlonskih ščetin v kombinaciji s fleksibilno in ukrivljeno glavo. Sledila bo liniji vašega lasišča in česanje naredila sproščujoče. Primerna je za mokre in suhe lase.

Foto: Notino

Aveda Wooden Paddle Brush

Aveda leseno krtačo lahko prav tako naročite v spletni trgovini Notino po ceni 31 evrov. Krtača je primerna za vse tipe las. Ima veliko površino krtače s ščetinami, ki pomagajo pri razčesavanju. Aveda omogoča enostavno držanje in zagotavlja lahkotno uporabo.

Foto: Notino

Mason Pearson krtača

To je krtača, ki velja za eno izmed boljših in tudi dražjih krtač, ki so jih začeli razvijati že 130 let nazaj. Naročite jo lahko preko spletne trgovine Nordstrom ali Revolve, saj naročanje preko originalne spletne strani v Slovenijo ni mogoče. Izbirate lahko med različnimi različicami krtače, cene pa se gibljejo med 150 in 350 evrov. Predlagamo, da si pred nakupom dobro preberete njihovo originalno spletno stran, ki vam bo pomagala ugotoviti, kakšen tip krtače je najprimernejši za vaše lase.

Foto: Mason Pearson

Tangle Teezer krtače

Med najbolj poznanimi je njihova krtača Tangle Teezer The Original, ki je primerna za vse tipe las, tudi za podaljške in otroške lase. Cena je okoli 18 evrov, kupite pa jo lahko v trgovinah DM, spletnih trgovinah Notino in Spletična ter ostalih. Njena velikost ne zavzame veliko prostora, zato je primerna tudi za v torbico.

Foto: Notino

PATTERN by Tracee Ellis Ross

Krtača PATTERN je primerna predvsem za kodraste lase. Uporabljati jo je priporočljivo na mokrih laseh, saj odlično loči in razčeše lase ter definira vaš naraven videz kodrov. Krtača ne povzroča bolečin, kar omogočajo nežne ščetine. Kupite jo lahko na spletni strani Amazon za 16 evrov, če pa se nahajate kje v tujini, kjer imate v bližini trgovino Sephora, jo lahko kupite tudi tam.

Foto: Pattern

T3 Smooth Paddle Brush

Krtača T3 Smooth je zasnovana za delo z vsemi tipi las in je primerna za uporabo v kombinaciji s sušenjem, saj so njene ščetine in ohišje odporni proti toploti. Treba je omeniti tudi, da je velikost same krtače velika, zato ni primerna za kratke lase.

Foto: Amazon

Maroccanoil krtača za lase

Izdelke za nego las znamke Maroccanoil verjetno že dobro poznate, zato ste mogoče že slišali za njihovo linijo krtač. Med najboljših deset spada tudi njihova velika ravna krtača. Njena najboljša lastnost je ta, da je iz keramike, kar pospeši sušenje las in prepreči poškodbe. Kupite jo lahko v spletni trgovini Notino, cena znaša 28,30 evra.

Foto: Notino

Olivia Garden EcoHair

EcoHair krtača je primerna za vse tipe las, kupite jo lahko v različnih spletnih trgovinah, ki prodajajo krtače za lase. Mogoče jo je kupiti tudi v kakšnem frizerskem salonu. Izdelana je iz naravnih materialov. Njene prednosti so, da odpravlja naelektrenost las, jih gladi in ravna ter zagotavlja lahko razčesavanje. Krtača je prejela nagrado InStyle 2017 in 2021 za najboljši lepotni izdelek.

Foto: Notino

Drybar Super Lemon Drop Detangling Brush

Drybar krtača velja za eno izmed boljših za podaljšane lase, zasnovana je za nežno razčesavanje mokrih in suhih las. Je nekoliko majhna, zato tisti z obilico las morda potrebujejo nekoliko več časa za česanje, vendar pa bodo tisti, ki še posebej previdno ravnajo s svojimi podaljški, uživali v tem, kako majhna je. Kupite jo lahko v spletni trgovini Nordstrom, stane pa približno 20 evrov.

Foto: Ulta Beauty

