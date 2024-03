Sedem nasvetov za hitrejšo rast las

Lasje so eden izmed pomembnejših delov telesa za skoraj vsako žensko. Skozi leta jih je treba negovati, da ohranijo sijaj in gostoto. Veliko ljudi misli, da lahko do sijočih in lepih las pridejo samo z uporabo luksuzne kozmetike, a to ne drži. Zdrava kozmetika se velikokrat izkaže za učinkovito, ampak to nikakor ne pomeni, da je edini način, ki vas bo pripeljal do lepših las. Razkrivamo vam nekaj cenovno prijaznih nasvetov, ki bodo poskrbeli, da bodo vaši lasje hitreje rasli.

Zdravo prehranjevanje je ključ do zdravega telesa

Poskrbite za zdravo in uravnoteženo prehrano, ki bo pripomogla k rasti vaših las. Strokovnjaki priporočajo, da v zajtrk in kosilo vključite delež beljakovine, v vsak obrok v dnevu naj bodo vključeni ogljikovi hidrati, vendar bodite pozorni, da v mejah normale. Pomembna so tudi živila, ki so bogata z železom, vitaminom B12 in cinkom.

Foto: Shutterstock

Stres lahko povzroči izpadanje in počasnejšo rast las

Stresni hormon je ključen dejavnik, ki vpliva na naše telo. Ko smo pod stresom, se naše prehranjevanje poslabša, velikokrat spreobrne v stradanje ali v prenažiranje, zato je pomembno, da svoj stres znamo nadzirati in se z njim dobro spoprijemati.

Nega lasišča z rožmarinovim oljem

Nikoli ne pozabite na pomembnost svojega lasišča, ki ima največji vpliv na rast las. Doma lahko sami pripravite rožmarinovo olje, ki ga s pomočjo silikonske krtače ali rok utrete v lasišče in ga dobro zmasirate. Pri tem bodite pozorni, da tretmaja ne boste izvajali prepogosto, saj lahko v tem primeru učinkuje obratno.

Foto: Shutterstock

Uporabljajte izdelke za lase, ki bodo krepili vezi vaših las

Lomljenje las je sovražnik številka ena. Pri tem si lahko pomagate z izdelki, ki so namenjeni obnavljanju las. Z uporabo tretmaja za popravilo molekularnih vezi olajšate poškodbe, ki nastanejo zaradi toplote in barvanja. Takšni izdelki so eni izmed vodilnih trendov za lase leta 2024.

Izogibajte se prekomerni uporabi suhega šampona

Suhi šamponi so odlični, ko pride do mastnega lasišča in časa za pranje nimamo. Težava nastane v prekomerni uporabi, ki lahko hitro povzroči negativne učinke, kot je izpadanje las. Bodite previdni pri uporabi teh izdelkov, saj lahko hitro uničijo lase.

Svilena posteljnina vzglavnika

Že nekaj časa se poudarja učinkovito spanje, ki je za zdravje zelo pomembno in prav tako za lase. Vaš spanec pa bo še boljši, če bo vaša posteljnina mehka in svilnata. Svila ne lomi las in je do njih zelo nežna, kar poskrbi za to, da so lasje med spanjem dobro varovani.

Foto: Shutterstock

Začnite uporabljati serume

Izberete lahke serume, ki temeljijo na vodni osnovi, saj bodo učinkoviteje zdravili suhost in luščenje ter spodbudili rast las. Pred nakupom teh izdelkov pa se pozanimajte glede vsebnosti sestavin, saj vsi izdelki niso tako učinkoviti, kot se predstavljajo.