Elegantna pika na i vašemu domu: dekorativne knjige, ki navdušujejo

Okrasne knjige niso več le stvar knjižnih polic, postale so estetski poudarek vsakega prostora, ki združuje lepoto, osebni stil in pridih prestiža. Na klubski mizici, v kuhinji ali na nočni omarici, včasih pa nas pričakajo tudi v čakalnici, restavraciji ali celo pisarni. Izbrane naslovnice in vsebine pa pripovedujejo zgodbo o tem, kdo smo in kaj nas navdihuje.

Knjige o luksuznih znamkah

Chanel, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Rolex in druge luksuzne znamke so prav tako zaželen del naslovnic. Te modne monografije so simbol sloga in elegance. Odlično se podajo v dnevno sobo, garderobo ali na delovno mizo kot minimalističen izraz prefinjenega okusa.

Knjige potovanj

Knjige, ki nas popeljejo na rajske plaže, v gorske vasice ali drugod po svetu. Fotografije narave, arhitekture in kulture ustvarijo občutek odprtosti in svobode, in to tudi znotraj doma.

Umetniške knjige

Vse od sodobne fotografije do klasičnega slikarstva, umetniške knjige niso le estetski kos, so veliko več. So popoln kontrast minimalističnemu pohištvu ali betonskim površinam.

Knjige z recepti

Naj gre za rastlinsko kuhinjo, francoske klasike ali moderne sladice, kuharske knjige niso več zgolj za rabo, temveč tudi za krasitev prostora. Lepo so videti zložene ob lesenih dodatkih, zeliščih ali keramičnih krožnikih.

