Kakšne so koristi tehnike gua sha?

Gua sha se uporablja za lajšanje mišično-skeletnih težav, kot so napetost v ramenih, nogah in hrbtu, ter za lajšanje glavobolov, migren in bolečin v vratu. Poleg tega lahko pomaga pri anksioznosti, utrujenosti, nespečnosti in simptomih perimenopavze.

Foto: Shutterstock

Kako sploh deluje gua sha?

Pri gua sha terapevt z orodjem z gladkimi, zaobljenimi robovi gladi kožo, kar pomaga izboljšati prekrvavitev. Postopek je nežen, intenzivnost pa se lahko povečuje glede na vozle, ki jih terapevt odkrije. Metodo gua sha lahko uporabljamo tudi sami doma, še posebej na obrazu.

Foto: Shutterstock

Gua sha za obraz

Gua sha je priljubljena tudi za obraz, saj pomaga pri lajšanju napetosti, zmanjševanju zabuhlosti in vnetja ter zmanjšanju pritiska v sinusih. Pomembno je, da na obrazu zaradi tankega mišičnega tkiva uporabljamo manjši pritisk.

Foto: Shutterstock

Pripomočki, ki jih potrebujete

Orodja za gua sha so lahko preprosta, na primer lesena žlica, ali bolj prefinjena, kot so kamnita orodja. Pomembno je, da je orodje čisto in v dobrem stanju. Kamen za to priljubljeno metodo lahko kupite že marsikje, pri nas ga dobite na primer v večjih drogerijah.

Foto: Shutterstock

Gua sha ni primeren za vse

Večina ljudi dobro prenaša to tehniko, vendar naj se tisti z motnjami v krvnem obtoku ali sladkorno boleznijo o tem posvetujejo s svojim zdravnikom. Prav tako naj bodo previdni tisti, ki jemljejo zdravila za redčenje krvi.

Foto: Shutterstock

