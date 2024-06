Kako lahko sami preprečite izgubo kolagena?

Hidracija je na prvem mestu

Če želite poskrbeti za elastičnost kože, morate biti pozorni na to, koliko tekočine vnesete v svoje telo čez dan. Zadostno pitje pa ni pomembno le za proizvajanje kolagena, temveč tudi za delovanje celega telesa. Najbolje je, če je tekočina voda in ne sokovi ali gazirane pijače. Če pa želite malo okusa, pa v vodo iztisnite limono ali pa ji dodajte narezano sadje.

Poleti je hidracija še posebej pomembna. Foto: Shutterstock

Razmislite tudi o svojih prehranskih navadah

Smo to, kar jemo! Poskrbite za zdrave in uravnotežene obroke, ki ne bodo poskrbeli le za kolagen, ampak tudi za vse preostalo, kot je fit postava, zdravje in seveda tudi lepa koža. Za kolagen je pri prehranjevanju najpomembnejše, da vase vnesemo dovolj živil, ki vsebujejo vitamin C. To sta predvsem sadje in zelenjava. Odlična izbira je tudi hrana, ki vsebuje veliko beljakovin, kot denimo meso in ribe. V svoje obroke vključite tudi antioksidante, ki jih najdemo v jagodičevju in zeleni listnati zelenjavi.

V svoje vsakdanje življenje vključite zdravo in uravnoteženo prehrano. Foto: Shutterstock

Zaščitite svojo kožo pred sončnimi žarki

O tem, kako pomembna je zaščita kože pred soncem, smo že govorili. UV-žarki lahko kožo močno poškodujejo, zato poskrbite za pravilno nego ob izpostavljenosti tem neprijetnim žarkom. Več o zaščiti kože pred soncem si lahko preberete tukaj:

Zaščitite svojo kožo pred UV- in UVB-sončnimi žarki. Foto: Shutterstock

Izogibajte se kajenju

Kajenje ne škoduje le zdravju, pripomore tudi pri razgradnji kolagena. Razlog za to so toksini, ki jih najdemo v cigaretnem dimu. Koža se zaradi teh težko regenerira.

Kajenje ima mnogo slabih učinkov, med drugim slabo vpliva tudi na kožo. Foto: Shutterstock

Prekomerno uživanje alkohola ima prav tako zelo negativne posledice

Podobno kot kajenje lahko tudi prekomerno uživanje alkohola povzroči poškodbe kolagena in prezgodnje staranje kože.

Izogibajte se prekomernemu pitju alkohola. Foto: Shutterstock

Poskrbite za učinkovit spanec

Kakovosten spanec je pomemben za celotno telo in s tem tudi za kožo. Če želite ohraniti mladosten videz, morate spati vsaj od sedem do devet ur. S tem boste podprli sintezo kolagena, kar bo posledično pripomoglo k lepši in bolj sijoči koži.

Poskrbite za kakovosten spanec. Foto: Shutterstock

Pravilno negujte kožo

Tudi nega kože je pomembna. Uporabljajte produkte, ki so primerni za vaš tip kože, ter preverite, katere sestavine so prisotne v produktih. Redno čiščenje je bistveno za ohranjanje lepe kože, zato si vsako jutro in vsak večer obraz umijte z mrzlo vodo.

Pravilna nega kože za mladosten videz Foto: Shutterstock