Za veliko žensk je rdečilo najpomembnejše med ličili, mnoge ga postavijo celo pred bronzer in preostale izdelke. Pred kratkim pa se je pojavila nova tehnika nanašanja rdečila, ki se imenuje "boyfriend blush". Na TikToku je dosegla kar 84,8 milijona ogledov. Tako tehniko uporabljajo tudi številne zvezdnice, kot so Hailey Bieber, Kendall Jenner, Kyle Jenner in druge.

Kaj sploh je "boyfriend blush"?

Gre za rdečilo naravnega videza, ki ga nanesemo nižje, kot bi ga običajno. S čopičem ga nanesemo pod lica, na mesto, kamor bi sicer nanesli bronzer. S tem poudarimo naraven videz, saj z njim posnemamo rdečico, ki običajno nastane med hitro hojo ali tekom. Ta tehnika nanašanja rdečila ustreza vsaki ženski, saj kožo naredi zdravo, mladostno, sijočo in rahlo pordelo.

Kremno rdečilo ali rdečilo v kamnu?

Pri omenjeni tehniki je priporočljivo kremno rdečilo, saj se na obrazu lepše in hitreje razporedi. V kožo se lepo vpije in ji doda naraven sijaj. Rdečilo v kamnu je v redu, če je v pravem odtenku, se lepo zabriše in ne vsebuje bleščic. Izberite odtenek breskve, saj bo poskrbel za naravnejši videz in kožo naredil lepše pordelo.

Hailey Bieber pokazala, kako nositi boyfriend blush. Foto: Profimedia

Katera rdečila so primerna za to tehniko?

Med najbolj priljubljenimi je kremno rdečilo Pixi On The Glow v odtenku Juicy. Zelo mazljivo rdečilo, ki bo poskrbelo, da bo vaša koža videti naravno in sijoče. Med zelo priljubljenimi je tudi rdečilo znamke Ilia, ki koži doda učinek zagorelosti. Če pa bi želeli cenejšo različico, lahko uporabite kremno rdečilo znamke e.l.f. Seveda pa lahko doma tudi improvizirate in namesto rdečila uporabite šminko v rdeči ali rožnati barvi.

Fotogalerija 1 / 3

Za piko na i dodajte pegice

Za še bolj naraven videz bodo poskrbele pegice, ki so lahko naravne ali pa si jih narišete sami z rjavim svinčnikom za obrvi ali oči. S tem boste videti še bolj zagoreli in predvsem naravni. Ta tehnika je odlična za poletje, zato je ne pozabite preizkusiti.

Pegice so odličen dodatek k vašemu obrazu. Foto: Shutterstock

Preberite še: