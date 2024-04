V lanskem letu smo bili priča veliko različnim trendom ličenja. Letos pa jih prihaja še več, od minimalističnih do glamuroznih in ekstravagantnih. S svojimi ličili boste lahko eksperimentirali in popestrili svoj videz. Predstavljamo vam najbolj vroče mejkap trende za leto 2024.

Uporabite modro senčilo za oči

Ledeno modro barvo je v letu 2024 mogoče zaslediti že povsod, saj velja za barvo, ki bo še posebej spomladi in poleti največja uspešnica. Dodate jo lahko z oblačili, modnimi dodatki ali pa jo uporabite kar na svojem obrazu, kot senčilo za oči. Pri tem ste lahko ustvarjalni, lahko uporabite več odtenkov ali pa ostanete v enem. Za še bolj izstopajoč videz pa lahko dodate tudi kristale.

Ličila v odtenku ledeno modre lahko naročite na spletni trgovini Ličila.si, Notino ali pa jih kupite v fizičnih trgovinah, kot je DM.

Fotogalerija 1 / 5

Rdeče ustnice v odtenku češnje z rjavo obrobo bodo poskrbele za romantičen videz

Rdeča je pristopila v trend že lansko leto in svojo priljubljenost ohranila tudi v letošnjem letu. Za jesen in zimo se napoveduje temnejša rdeča, poleti in spomladi pa malo svetlejša, ki spominja na odtenek češnje. Ko rdečo barvo vključimo v ličila, jo lahko na ustnicah kombiniramo z rjavim svinčnikom za obrobo ustnic, ki bo ustvaril lep prehod med rjavo in rdečo.

Za šminke z najlepšim rdečim odtenkom veljajo šminke znamke Chanel, Mac in Dior. Obstajajo pa tudi zelo podobni odtenki cenejših znamk.

Fotogalerija 1 / 4

Svinčnike za obrobo ustnic lahko najdete že v vseh trgovinah, kjer ponujajo ličila. Če iščete svinčnik z dolgo obstojnostjo, priporočamo svinčnik znamke Mac. Med cenejšimi pa so zelo priljubljeni svinčniki znamke Catrice.

Fotogalerija 1 / 3

Bleščic ni na koži nikoli dovolj

Bleščice bodo vašo kožo naredile sijočo in gladko. Dodate jih lahko na obraz, kot osvetljevalec, lahko jih nanesete na vrat in ključnico, nanesete jih lahko tudi na oči, kot senčko ali pa jih dodate na ustnice v obliki bleščila oziroma glosa.

Znamka Revolution ponuja zelo pigmentirane bleščice v prahu, Fenty Beauty prodaja bleščice v kamnu, ki se bodo razširile po vašem celotnem telesu. Nakupa vredne izdelke ponuja tudi Kiko Milano, kjer lahko najdete veliko izdelkov z bleščicami.

Fotogalerija 1 / 3

Belo senčilo za oči z dodatkom kančka bleščic

Najbolj priljubljen videz te sezone je svetlikajoča bela senčka za oči, ki jo lahko nanesete na veko ali pa jo potapkate v notranji kot svojega očesa. Ta trend na vaš obraz prinaša veliko svetlobe, ki bo poudarila in odprla vaš obraz.

Svetlikajoče bele senčke lahko kupite na spletni strani Ličila.si, Notino, Cult Beauty in drugod.

Fotogalerija 1 / 2

Kremno rdečilo za letošnje poletje

Poletje se nam že zelo hitro približuje in s tem tudi zagorela koža. Letošnja zagorelost bo postala trend s kremnim rdečilom, ki ga boste lahko nanesli na obraz kar z roko ali pa s čopičem in gobico. Na nanešeno rdečilo pa lahko z rjavim svinčnikom za oči narišete tudi pegice, ki bodo vaš videz popestrile s prikupnostjo.

Kremna rdečila lahko kupite prek spleta ali v fizičnih trgovinah s kozmetičnimi izdelki. V galeriji si lahko ogledate, katera kremna rdečila so obstojna, mazljiva in pigmentirana hkrati.

Fotogalerija 1 / 3

