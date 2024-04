Svet ročnih torbic za pomlad 2024 letos napoveduje klasične, nenavadne in pletene torbice, prepletene z živahnostjo in eleganco. Spomladansko razpoloženje se nagiba k klasičnim oblikam, pri čemer mnogi oblikovalci in blagovne znamke ponujajo svoje reinterpretacije ikoničnih dizajnov, kot so Guccijeva torbica Jackie in The Rowova torbica Margaux. Vendar pa poleg teh prepoznavnih dizajnov v ospredje stopajo tudi nove "must-have" oblike, kot je torbica Pebble blagovne znamke Loewe, ki odraža minimalističen trend vedra in so ga že sprejele številne znane osebnosti. V tem članku vam razkrijemo, katere torbice bodo v trendu letos spomladi in kje jih lahko kupite po dostopni ceni.

Okolju prijazno

Med trendi, ki so odlični za toplejše dni, bodo torbice, narejene iz naravnih materialov, predvsem iz pletenin. S stroški za torbice ni treba pretiravati, saj jih je možno dobiti že v mnogih trgovinah. Zanje vam ni treba odšteti tisoč evrov, kolikor stane recimo torbica znamke The Row. Zelo podobne torbice, kot jih ponujajo pri znanih blagovnih znamkah, lahko najdete v Zari, Mangu, na About You, Zalandu in drugje.

Fotogalerija 1 / 5

Barva v trendu

Vinsko rdeča barva je v trendu že nekaj mesecev in še vedno ostaja. Kosom rdečih torbic so priznane blagovne znamke občutno dvignili cene. Med najbolj priljubljenimi je letos torbica znamke Gucci z imenom Jackie. Najdemo pa jih tudi pri ostalih blagovnih znamkah, kot so Jacquemus, Loewe, Bottega Veneta in Altuzurra. Pri nas jih lahko kupite v raznih modnih trgovinah, lahko jih naročite ali pa obiščete kakšno vintage trgovino, kjer je rdeča barva skoraj vedno na zalogi.

Fotogalerija 1 / 3

Pričakuj nepričakovano

Odločite se lahko za nekaj posebnega, nekaj nepričakovanega, kar bo navdušilo in vas postavilo v ospredje. Letos bodo priljubljene torbice posebnih oblik. Ena izmed njih je torbica znamke Acne Studios Distortion Wavy Mini Bag.

Fotogalerija 1 / 5

Ne nosimo jih samo na hlačah, ampak tudi na torbicah

Pasovi bodo tudi letos trend, nosite jih lahko na torbici, majici ali hlačah. Torbice, ki imajo pas, imajo na primer pri blagovnih znamkah Jacquemus Le Bisou Ceinture Bag, Osoi Belted Brocle Bag in Marge Sherwood Marge Sherwood. Podobne lahko najdete v Zari, Mangu, Guessu, vintage trgovinah in še marsikje.

Fotogalerija 1 / 5

Chrome efekt ostaja v trendu

Torbice predvsem v srebrni barvi s chrome efektom bodo letos popestrile vsak stilski videz. Med najbolj znanimi sta Cult Gaia Malvi Shoulder Bag in Isabel Marant Oskan Moon Mirrored Shoulder Bag. Po dostopni ceni lahko kupite torbico s chrome efektom v Zari, kjer imajo veliko različnih modelov tovrstne torbice ali pa v kakšni drugi modni trgovini.

Fotogalerija 1 / 5

Črtast vzorec

Torbice s črtami se vračajo v modo. Primerne so tako za pomlad kot za poletje. Tudi znane blagovne znamke se držijo trendov, zato že razkrivajo nove kolekcije, ki vključujejo črtast potisk. Ena izmed njih je Jejia Striped Knot Detailed Tote Bag.

Fotogalerija 1 / 3

Klasične in večnamenske

Klasične velike torbice, ki so primerne tako za v službo, kot šolo ali pa celo za na plažo so osnoven kos vsake ženske garderobe. Med najbolj priljubljenimi je torbica Longchamp Le Pliage shoulder bag, ki je primerna za službo, šolo, potovanje, plažo, fitnes in ostale priložnosti. V ponudbi so različne velikosti torbic, kupite pa jih lahko na Farfetchu ali pa na njihovi originalni spletni strani.