Kendall Jenner je znana manekenka, ki je prepoznavna postala že zelo mlada. Njen stil je klasičen, prefinjen in hkrati udoben. Ni dvoma, da najraje nosi kose oblačil v črni barvi. S tem izraža večno klasiko in ženstvenost. Je navdih marsikomu, zato vam danes razkrijemo, kje v Sloveniji lahko kupite kose, ki bodo podobni tem, ki jih na fotografiji nosi Kendall.

Kako posnemati ta stil z oblačili, ki jih lahko kupite v Sloveniji? Foto: Profimedia

Krilo

Na fotografiji Kendall nosi obleko, ki je videti kot krilo. Poiskali smo odlično alternativo, ki bo primerna za podoben stilski videz. Črno krilo smo zasledili v Zari. Cena izdelka znaša okoli 40 evrov.

Majica

Letos so še posebej priljubljene majice in topi z odprtimi rameni. Na spletni strani Zare, Manga in H&M smo zasledili veliko različnih kosov, ki so podobni kosu na fotografiji. Med njimi so tudi topi z odprtimi rameni. Cene se gibljejo med 15 in 35 evri.

Čevlji z visoko peto

Našli smo čevlje s peto, ki so na las podobni tistim, ki jih nosi Kendall Jenner. Kupite jih lahko na spletni trgovini Answear za približno 80 evrov. Vse, ki ne nosite čevljev s peto, lahko izberete klasične balerinke, ki so letos tudi v trendu. Primerne smo našli na spletni strani H&M, cena le-teh znaša okoli 20 evrov.

Sončna očala

Očala so dodatek, ki spomladi in poleti vedno popestri vaš videz. Kendall je izbrala klasična minimalistična sončna očala, ki se bodo podala na različne stile. Podobne smo našli na spletni trgovini About You, znamke Le Specs. Cena znaša 75 evrov. Če bi želeli cenejšo različico, lahko preverite ponudbo v trgovini Stradivarius.

Uhani

Klasičnemu in minimalističnemu videzu lahko dodate večje kose nakita, ki bodo popestrili vaš stil. Kendall je dodala masivne uhane v obliki kvadrata. Podobne lahko najdete v Mangu.