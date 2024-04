Leta 2024 bo med najpriljubljenejšimi koketni slog, in če še niste seznanjeni z njim, je čas, da ga spoznate. Gre za trend, ki je letos največjo prepoznavnost pridobil na TikToku. Osredotoča se na prefinjenost in ženstvenost, ki ju spremljajo cvetlični vzorci, čipke in pentlje. V tem stilu smo zasledili nekaj znanih osebnosti, kot so Kendall Jenner, Lana Del Rey, Selena Gomez in druge. Če vas torej zanima, kaj je koketni slog, berite članek dalje.

Pristop k oblačenju za letošnjo pomlad

Letos bo odmeval koketni slog, ki bo poudarjal ženstvenost, privlačnost in igrivost. Ta slog običajno vključuje elemente, kot so pentlje, čipke, nežne tkanine, pastelne barve, cvetlični vzorci in kroji, ki poudarjajo postavo. Pogosto gre za kombinacijo nežnosti in zapeljivosti hkrati. Vključuje lahko tudi retro ali vintage elemente. Koketni slog je zelo priljubljen v vsakodnevnih in formalnih oblačilih ter je pogosto prisoten v pomladnih in poletnih trendih.

Kendall Jenner v kombinaciji črne in bele

Pred nekaj dnevi je na svoj Instagram profil Kendall Jenner, ki jo poznamo predvsem po tem, da je del družine Kardashian – Jenner, objavila fotografijo, na kateri nosi prefinjeno obleko s črnimi pentljami. Veliko žensk je izkazalo zanimanje za obleko, ki se je izkazala za zelo drago in cenovno nedostopno za marsikoga. Iz tega razloga smo poiskali obleke, ki so cenovno ugodnejše ter predstavljajo podoben stil v kombinaciji črne in bele barve.

Črna eleganca Selene Gomez

Podoben slog ima tudi pevka in ustanoviteljica Rare Beauty, Selena Gomez, ki je nosila črno elegantno obleko z odprtimi rameni, okrašeno s pentljami na prsih.

Tako sta zvezdnici odlično odprli sezono, ki bo prinesla pridih koketnega sloga. Svoj minimalističen stil lahko popestrite s pentljami ali čipko, lahko dodate tudi klasične kose, ki izžarevajo žensko estetiko. V trendu bodo predvsem obleke v omenjenem stilu, bluze z raznimi podrobnostmi in dodatki, ki bodo vašemu stilu dodali piko na i. Priljubljeni bodo tudi kosi s poslikavo cvetlic in drugih minimalističnih vzorcev.

