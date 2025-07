Ko sonce zaide, vsakdanji sandali z nizko peto ali brez nje ostanejo doma, prostor pa si priborijo elegantni sandali s peto. Ti niso le obutev, so končni detajl, ki celoten večerni videz dvigne na višjo raven. V nadaljevanju tega članka vam razkrijemo, kakšne bomo nosili to poletje.

Črni sandali s peto

Črni sandali s peto so brezčasni, vsestranski in vedno elegantni. So idealna izbira, kadar ne želite tvegati, a si vseeno želite samozavestnega in urejenega videza. Odlično se podajo k črni obleki, satenastim hlačam in tudi kavbojkam.

Beli sandali s peto

Beli sandali delujejo čisto, lahkotno in elegantno. So odlični za poletne večere, zlasti v kombinaciji z nežnimi barvami, pasteli ali lanenimi kosi. Bela lepo poudari zagorelo polt in deluje bolj sproščeno kot klasična črna.

Rjavi sandali s peto

Rjavi odtenki, od bež do temne čokolade, prinašajo občutek naravnosti in topline. So mehkejša alternativa črni barvi. Čudovito se podajo k zlati, bakreni ali olivni barvi, pa tudi k boho oblekam in svilnatim topom.

Barviti sandali s peto

Če želite, da čevlji izrazijo vašo osebnost, izberite barvite sandale. Rdeči, modri, rožnati ali zeleni odtenki prinašajo energijo in drznost. Lepo popestrijo enobarvne stajlinge ali postanejo del bolj igrive barvne kombinacije.

