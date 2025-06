Kaj obleči to poletje? Namig najdete pri Sofii Richie Grainge

Sofia Richie Grainge je ameriška manekenka, oblikovalka in tudi vplivnica, ki je v modnem svetu zaslovela s svojim brezčasnim in umerjenim slogom, znanim kot "quiet luxury". Hčerka glasbenika Lionela Richieja in žena glasbenega producenta Eliota Grainga je postala prava modna ikona, ki navdušuje z minimalističnimi, a izredno prefinjenimi modnimi kombinacijami. Njeni stajlingi so premišljeni, a sproščeni. Temeljijo na nevtralnih tonih, čistih linijah in razkošnih materialih, ki poudarjajo naravno lepoto in ženstvenost brez pretiravanja. V nadaljevanju vam razkrivamo, kako lahko ustvarite enega izmed njenih nedavnih stajlingov.