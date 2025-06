Takšne kopalke bomo nosili letos poleti

Poletje je čas za oddih, ki vključuje tudi sončenje na plaži in kopanje v morju. Ob tem igrajo kopalke ključno vlogo, saj poskrbijo, da se v svoji koži dobro počutite. Pomembno je, da izberete pravi kroj ter barvo za svoj tip postave, hkrati pa lahko pri tem upoštevate tudi trende, ki vam jih razkrivamo v nadaljevanju tega članka.

Pikčast vzorec

Pike se to poletje vračajo na veliko, predvsem v retro izvedbah, ki spominjajo na estetiko 50. let. Takšne kopalke dodajo pridih igrivosti in ženstvenosti, hkrati pa se odlično kombinirajo z najrazličnejšimi kosi.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Kopalke s kontrastnimi barvami

Kombinacija bele in črne deluje prefinjeno in brezčasno. Takšne kopalke so kot nalašč za tiste, ki prisegajo na eleganco tudi na plaži, hkrati pa igra kontrastov vizualno oblikuje postavo.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Živalski vzorec

Leopardji, zebrasti ali kačji vzorci ostajajo priljubljeni zaradi svoje drzne in zapeljive energije. Z njimi boste zagotovo pritegnili poglede in pokazali, da niste zgolj del množice.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Modre kopalke

Temnomodre, kraljevsko modre ali nežno pastelne kopalke s pridihom antičnega stila spominjajo na grške boginje. Takšni modeli pogosto vključujejo zavezovanja, zlato obrobo ali gube, ki ustvarijo eleganten in minimalističen videz.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Enodelne kopalke

Enodelne kopalke že dolgo niso več dolgočasna izbira, saj imajo sodobni kroji izreze, asimetrijo ali zanimive detajle. Odlične so tudi za tiste, ki si želijo nekoliko več prekrivanja, a vseeno slediti trendom.

Fotogalerija 1 / 10 / 10

Črna klasika

Črne kopalke so večni kos, ki nikoli ne gre iz mode. Delujejo enostavno in elegantno, poleg tega pa jih lahko kombinirate z dodatki vseh barv.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Bele kopalke

Bele kopalke poudarijo zagorelo polt in delujejo čisto, sveže ter ženstveno. So za vse tiste, ki prisegajo na minimalistično estetiko, a si želijo vseeno izstopati z umirjeno eleganco.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Preberite še: