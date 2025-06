Torbice, ki jih to poletje ne boste želeli odložiti

V vročih dneh v ospredje stopijo barvite kombinacije in bela eleganca. Stajlingi so lahkotni, z dodatki pa tudi posebni. To so lahko uhani, dodatki za lase, pahljače ali pa preprosto torbice, ki lahko celoten videz hitro popestrijo in izboljšajo. V nadaljevanju razkrivamo, kakšne torbice se bodo nosile letos poleti.

Barvite torbice

Poletje je odličen čas za drznost in prav torbice v živahnih barvah, kot so vijoličasta, kobaltno modra, limetasto zelena ali oranžna, so letos absolutni hit. Majhne torbice v teh tonih so popolna popestritev enobarvnih ali minimalističnih stajlingov. Nosijo se čez ramo ali v roki, z zlatimi ali srebrnimi verižicami ter igrivimi detajli.

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Bele torbice

Bela barva ostaja brezčasna klasika poletja. Torbice v beli eleganci se popolno podajo k lanenim oblekam, svetlim kavbojkam in pastelnim tonom. Letos jih bo pogosto krasila zanimiva tekstura ali pa kovinski poudarki.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Zlate torbice

Za večerne poletne izhode in posebne priložnosti so nepogrešljive mini torbice v zlati barvi. Največkrat v trdi izvedbi in z rahlim retro pridihom, z dodatkom bleščic ali kovinskega leska. Lepo se podajo tako h klasičnim črnim oblekam kot k barvitim. Nosijo pa se tudi podnevi kot izstopajoč modni dodatek ob preprostih poletnih kosih.

Fotogalerija 1 / 3 / 3

Pletene torbice

Praktične, lahke in izjemno trendovske pletene torbice ostajajo poletna stalnica. Letos prevladujejo v naravnih tonih, okrašeni z barvitimi ročaji, dodatki iz školjk ali ročno izvezenimi vzorci. Uporabni so tako za na plažo kot za mestni sprehod in odlično pristajajo k sproščenim boho kombinacijam.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Preberite še: