Takšen nakit bomo nosili letos poleti

Modne brvi in ulični stajlingi bodo polni nakita z morskimi elementi: uhani v obliki školjk, zapestnice z obeski v obliki morskih konjičkov ter verižice z naravnimi biseri, ki ustvarjajo sproščen, a hkrati glamurozen videz. Kombinirati jih je mogoče z lanenimi oblekami, pletenimi torbicami in valovitimi pričeskami, kar še dodatno poudari brezskrbno poletno estetiko.

Posebno priljubljeni bodo letos zlat nakit z vgraviranimi morskimi motivi, naravne školjke, preoblečene v minimalistično umetnost, ter kosi, ki so videti kot najdeni zakladi z dna oceana. Tudi materiali sledijo naravni usmeritvi, saj bodo v ospredju les, kamen, keramika in reciklirani materiali, ki poudarjajo trajnost in unikatnost.

To poletje bo torej sezona, ko bo modni izraz našel navdih v morju in ko bo vsaka školjka, ki jo nosimo, pripovedovala svojo zgodbo o svobodi in naravnem ritmu življenja.

