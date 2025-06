Razkrivamo največje modne trende letošnjega poletja

Modne smernice se vsako sezono spreminjajo, zato je čas, da razkrijemo, kaj bomo nosili letos poleti. To sezono bodo trendi prepletali minimalizem z drznostjo, poudarjene bodo silhuete, barve pa ne bodo bežale pred pozornostjo. Kljub temu bodo v ospredju preprosti kosi, ki jih bomo lahko kombinirali brez večjega napora. V nadaljevanju tega članka vam razkrijemo, kateri so tisti trendi, ki jih letos zagotovo morate poznati.

Paradižnikovo rdeča

Najopaznejša barva sezone bo zagotovo rdeča v odtenku paradižnika. Je topla in živahna, lahko pa je sestavni del tako oblačil kot dodatkov.

Topi z U-izrezom

Ta sezona prinaša tope z zaobljenim U-izrezom, ki lepo poudari ključnico in je popolna izbira za vroče dni.

Prosojni kosi

Letos bodo med materiali izstopali prosojni kosi, ki so zapeljivi in idealni za slojevito poletno stiliranje.

Črna eleganca

Čeprav je poletje običajno rezervirano za svetle barve, bo letos črna kraljevala tudi pod soncem, v lahkotnih materialih in enostavnih krojih.

Vzorec s pikami

Pike se vračajo v različnih velikostih in barvah ter dodajo igrivost tudi najbolj minimalističnim kombinacijam.

Dolga krila

Zračni materiali in dolžina do gležnjev bodo to poletje prva izbira za vse, ki iščejo udobje s pridihom elegance.

Čipka

Romantična, ženstvena in vedno aktualna. Letos jo bomo nosili tako v dnevnih kot večernih videzih.

Minimalizem

Čiste linije, nevtralni toni in kakovostni materiali. Manj je več, še posebej poleti.

Bermuda hlače

Z dolžino tik nad koleni in ravnimi kroji je ta kos idealen za sproščene, a urejene kombinacije.

Preberite še: