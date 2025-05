Foto: Profimedia

Zelo minimalistična črna obleka

Dakota se vsekakor spozna na to, kako z enostavnimi kosi pritegniti pogled. Za rdečo preprogo je izbrala minimalistično črno obleko, ki ne razkriva preveč, a hkrati ne skriva njene ženstvenosti. V njenem stajlingu je ravno pravšnje ravnovesje, ki govori o eleganci in močni zapeljivosti. Izberite dizajn, ki je rahlo oprijet, z naramnicami namesto rokavov, obleka pa naj sega do tal, saj boste s tem podaljšali svojo silhueto in ustvarili brezčasen videz.

Ženstveni čevlji z visoko peto

Za popolno zaokrožitev je Dakota izbrala ženstvene čevlje z visoko peto, ki so ji dodali tudi nekaj centimetrov višine. Visoke pete prinašajo eleganco in samozavest, hkrati pa dopolnijo minimalistični videz obleke s pridihom drznosti. Klasični modeli čevljev, kot so salonarji ali sandali s tanko peto, so idealna izbira za takšen stajling.

Sponka v laseh

Poseben modni detajl je bila tudi sponka v laseh, ki je pričeski dodala nežno, a opazno noto glamurja. Ta majhen, a učinkovit dodatek je poskrbel, da je celoten videz deloval še bolj premišljeno in usklajeno. Sponke so odličen način, kako preprosto nadgraditi pričesko, ne da bi preobremenili stajling.

