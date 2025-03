V zadnjem letu je bil v ospredju minimalističen nakit, letos pa se na modno sceno vrača ravno obratno. Velike, debele zapestnice v najrazličnješih barvah bodo to pomlad prevzele modno sceno. Ti drzni dodatki, ki so bili priljubljeni že v 80. in 90. letih, bodo letos ključni element vsakega stajlinga.

Zakaj so ponovno v trendu?

Modni oblikovalci vedno znova posegajo po retro navdihu in letos se to kaže z vrnitvijo masivnih zapestnic. Na modnih pistah so jih predstavili številni oblikovalci, od Chanela do Prade, kar pomeni, da bodo kmalu zavladale tudi v ulični modi. Poleg tega pa so opazni kosi idealni za izražanje osebnega sloga in dodajanje dramatičnega učinka k preprostim videzom.

Kako jih vključiti v svoj modni slog?

Velike zapestnice najbolje pridejo do izraza v kombinaciji s preprostimi enobarvnimi oblačili.

Monokromatski videz: Masivna zlata ali srebrna zapestnica bo čudovito izstopala ob enobarvni kombinaciji.

Plastenje: Več zapestnic na eni roki ustvarja bogat in zanimiv videz. Kombinirate lahko kovinske, plastične ali celo lesene kose.

Kontrast z nežnimi materiali: Velike zapestnice se odlično podajo k lahkim tkaninam, kot je svila, saj ustvarijo uravnotežen videz.

Najbolj priljubljeni materiali in oblike

Kovinske zapestnice: Zlato, srebro in baker so vedno v modi. Letos so še posebej priljubljeni kosi z odbitimi vzorci ali gravurami.

Plastične in akrilne zapestnice: Barvite in prosojne zapestnice ali takšne s potiski so kot nalašč za igriv pomladni videz.

Lesene zapestnice: Idealen dodatek za ljubitelje naravnega videza in boho sloga.

